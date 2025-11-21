AKTUELNO

Zadruga

PRIJATELJSTVO SE RASULO U PARAMPARČAD: Anita i Uroš brutalno zaratili, on joj besno poručio: DRUŽIŠ SE SA... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Uroš Stanić ušao je u sukob sa Anitom Stanojlović jer je ona stekla utisak da joj je prijateljica poslala jasnu poruku da se distancira od njega, time što ga nije pozdravila u česititci.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ponašaš se prema meni kako se ponašaš. Ja tebe ne vređam - kazala je Anita.

- Ja se ne družim sa tvojim dušmanima. Ti spavaš sa Minom u krevetu - kazao je Uroš.

- Tamara moja te očigledno nije pozdravila s razlogom - kazala je Anita.

- Ne tangira me to ni najmanje - kazao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

PUKLA TIKVA! Anita i Uroš stavili tačku na svoje prijateljstvo, Maja obrisala patos sa ljutom rivalkom (VIDEO)

Zadruga

Prijateljstvo se rasulo u paramparčad: Aleksandra zamerila Luku jer je Aneli stavio ispred nje, pa briznula u plač! (VIDEO)

Zadruga

Otkrila sve detalje drame: Kačavenda osula žestoku paljbu po Vanji, zbog piva puklo prijateljstvo u paramparčad! (VIDEO)

Domaći

KARAMBOL: Luka i Uroš brutalno zaratili, obezbeđenje hitno moralo da reaguje (VIDEO)

Zadruga

LETI PERJE! Aneli i Uroš zaratili, padaju gnusne prozivke kao nikad! (VIDEO)

Zadruga

Skupljaču perja: Teodora i Uroš napravili karambol u kući Odabranih, on joj poručio: Lažna STARLETO! (VIDEO)