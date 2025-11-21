PRIJATELJSTVO SE RASULO U PARAMPARČAD: Anita i Uroš brutalno zaratili, on joj besno poručio: DRUŽIŠ SE SA... (VIDEO)

Haos!
Uroš Stanić ušao je u sukob sa Anitom Stanojlović jer je ona stekla utisak da joj je prijateljica poslala jasnu poruku da se distancira od njega, time što ga nije pozdravila u česititci.
- Ponašaš se prema meni kako se ponašaš. Ja tebe ne vređam - kazala je Anita.
- Ja se ne družim sa tvojim dušmanima. Ti spavaš sa Minom u krevetu - kazao je Uroš.
- Tamara moja te očigledno nije pozdravila s razlogom - kazala je Anita.
- Ne tangira me to ni najmanje - kazao je Uroš.
Autor: S.Z.