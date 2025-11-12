AKTUELNO

Zadruga

Otkrila sve detalje drame: Kačavenda osula žestoku paljbu po Vanji, zbog piva puklo prijateljstvo u paramparčad! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Milenu Kačavendu koja je progovorila o svađui s Vanjom Živić.

- Milena kakvo je tvoje mišljenje? - upitao je Bora.

- Mislim da se Filip njoj dopao i da se zaljubila. Mislim da je njenu pravu reakciju izazvao sam Filip koji je direktno rekao da je zaljubljen u nju i da je čeka. Po prvi put čujemo Teodoru ovako direktnu i striktnu. Bebica mora da prebrodi to jer koji će mu k*rac neko ko ga ne voli? Podržavam i Teodoru i njega, to se zna. Njih dvoje nisu par, a vi jeste par. Ne mislim da je ovo ikakva rijaliti priča i mislim da je ovo njihov kraj. Očekujem neku vezu od ovoga, vidim da Đukiću ona nije utorak devojka - rekla je Milena.

- Kakva je situacija sa tobom i Vanjom? - upitao je Bora.

- Sofija je s nama u budžetu i nas tri smo otišle do Drveta, ali se Drvo nije javilo. Mi skapiramo da Drvo ne radi i nas tri se vratimo u kazino i ja kažem Sofiji: ''Hoćeš sa mnom do WC?'' i mi odemo, a usput vidimo da radi Drvo i odemo Sofija i ja tamo. Uzmemo piće za sve i to je to. Ja odem do toaleta i Mina i ja se srećemo na vratima, ona mi kaže: ''Nije mi bilo prijatno'', zamerila mi je što je sa Sofijom došla u Kazino i stala tu gde se stalno stoji. Sofiju ne zanima Terza ni u jednom trenutku i kraj priče. Meni je bilo neprijatno i bila sam iznervirana jer je to pričala Dači. Sofija i ja dolazimo sa pićem u šejkerima, a Vanja đuska i pije pivo, a Vanja je na početku žurke dobila tri piva od takmičara i nije ponudila ni mene ni Sofiju. Ja pričam sa Bebicom, a meni dolazi Vanja i kaže: ''S*saj ga, snašla sam se za piće'' i ja iskuliram, posle odem da spavam i ona dođe i krene da me provocira kad je došla da spava. Ona je htela da se bije sa mnom, a ja sam joj pobacala sve - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

