ON JE SADA BETON LIGA: Maja osula drvlje i kamenje po Asminu zbog zbližavanja sa Aneli! (VIDEO)

Bukti rat!
Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević je postavio Aneli Ahmić.
- Zašto ne priznaš da imaš emocije prema Asminu i da one nikada nisu prestale? - glasilo je pitanje.
- Drvo mudrosti zna šta mislim i kako se oseća, a ja da se pravdam ljudima ovde - rekla je Aneli.
- Ne muvam nikog ovde. Jedina devojka koju sam muvao ovde je bila Maja, ali više ne radim to jer me je povredila - rekao je Asmin.
- Sram da te bude. Rekao si mi da si postao zbog mene muška ku*va i utorak muškara. Za mene si bezon liga - kazala je Maja.
- Čime je Asmin zasluzio da se tako loše ponašaš prema njemu? - glasilo je pitanje.
- Ne mislim da se ružno ponašam, veoma sam inteligentna i vidim Asminove forice - rekla je Maja.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: S.Z.