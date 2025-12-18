AKTUELNO

Zadruga

ON JE SADA BETON LIGA: Maja osula drvlje i kamenje po Asminu zbog zbližavanja sa Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bukti rat!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević je postavio Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zašto ne priznaš da imaš emocije prema Asminu i da one nikada nisu prestale? - glasilo je pitanje.

- Drvo mudrosti zna šta mislim i kako se oseća, a ja da se pravdam ljudima ovde - rekla je Aneli.

- Ne muvam nikog ovde. Jedina devojka koju sam muvao ovde je bila Maja, ali više ne radim to jer me je povredila - rekao je Asmin.

- Sram da te bude. Rekao si mi da si postao zbog mene muška ku*va i utorak muškara. Za mene si bezon liga - kazala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Čime je Asmin zasluzio da se tako loše ponašaš prema njemu? - glasilo je pitanje.

- Ne mislim da se ružno ponašam, veoma sam inteligentna i vidim Asminove forice - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

U žestokom klinču: Gledateljka osula drvlje i kamenje po Anđelu, on joj odgovorio bez ustezanja! (VIDEO)

Zadruga

'NIKAKVU EMPATIJU NIJE POKAZALA!' Miljana osula drvlje i kamenje po Aneli, nazvala je JADNICOM, pa izazvala njen GNEV: TRAŽILA SI MI STVARI, A SAD ME

Domaći

Udružile zle jezike: Maja i Aneli brutalno oblatile Anitu jer je glupa, ona nikad žešće uzvratila i udarila na njihov izgled! (VIDEO)

Zadruga

Fanovi su me gledali godinama i kopirali: Maja razvezala jezik i urnisala Aneli, pa je proglasila fetišarkom! (VIDEO)

Zadruga

MARŠ, PALJBA: Aneli ponovo ODUVALA Luku, on promenio sve boje, pa joj poručio: IDI U IZOLACIJU, TAMO TI JE MESTO! (VIDEO)

Zadruga

OD LJUBAVI DO MRŽNJE, NIT JE TANKA: Aneli i Luka nastavljaju sa gnusnim optužbama, on saznao da je proširila ŠOK priču među učesnicima! (VIDEO)