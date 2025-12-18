ON JE SADA BETON LIGA: Maja osula drvlje i kamenje po Asminu zbog zbližavanja sa Aneli! (VIDEO)

Bukti rat!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević je postavio Aneli Ahmić.

- Zašto ne priznaš da imaš emocije prema Asminu i da one nikada nisu prestale? - glasilo je pitanje.

- Drvo mudrosti zna šta mislim i kako se oseća, a ja da se pravdam ljudima ovde - rekla je Aneli.

- Ne muvam nikog ovde. Jedina devojka koju sam muvao ovde je bila Maja, ali više ne radim to jer me je povredila - rekao je Asmin.

- Sram da te bude. Rekao si mi da si postao zbog mene muška ku*va i utorak muškara. Za mene si bezon liga - kazala je Maja.

- Čime je Asmin zasluzio da se tako loše ponašaš prema njemu? - glasilo je pitanje.

- Ne mislim da se ružno ponašam, veoma sam inteligentna i vidim Asminove forice - rekla je Maja.

Autor: S.Z.