TI SI BLAM: Dača surov prema Luki, prozvao ga zbog veze sa Anitom (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija Pitanja gledalaca, a voditelj je pročitao pitanje Daču Vijrijevića:

- Što si veliki lažov?

- E što mi je drago zbog ovoga pitanja - rekao je Luka.

- Ćuti ti, ti si blam, svi to znaju, ti pokušavaš da kanališ sve nas - rekao je Dača.

- Luka je dokazao da je u fejk vezi sa Aneli, a kada se Aneli zbližila sa Asminom, on je zapenio i a vidimo da nema stav, otisao ko Anite - rekla je Sofija

- Šta je sa tobom i Anđelom - glasilo je pitanje za Aneli.

- On je super, ja sam njega zgotivila i lepo se družimo - rekla je Aneli.

Autor: N.B.

