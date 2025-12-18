TI SI BLAM: Dača surov prema Luki, prozvao ga zbog veze sa Anitom (VIDEO)

Nerelno!
U toku je emisija Pitanja gledalaca, a voditelj je pročitao pitanje Daču Vijrijevića:
- Što si veliki lažov?
- E što mi je drago zbog ovoga pitanja - rekao je Luka.
- Ćuti ti, ti si blam, svi to znaju, ti pokušavaš da kanališ sve nas - rekao je Dača.
- Luka je dokazao da je u fejk vezi sa Aneli, a kada se Aneli zbližila sa Asminom, on je zapenio i a vidimo da nema stav, otisao ko Anite - rekla je Sofija
- Šta je sa tobom i Anđelom - glasilo je pitanje za Aneli.
- On je super, ja sam njega zgotivila i lepo se družimo - rekla je Aneli.
Autor: N.B.