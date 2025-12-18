AKTUELNO

Zadruga

Spremaju se za LUDI KAMEN! Mina priželjkuje brak sa Viktorom, on odmah dokazao da je SPREMAN! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opa!

Mina Vrbaški, Viktor Gagić, Anita Stanojlović i Luka Vujović igrali su igru istine u izolaciji, pa je došao na red na Minu da prokomentariše Sofijino ponašanje prema Terzi.

- Mislim da Sofija i te kako zna šta radi. Rekla je da nikome ne ostaje dužna. Probudile su se neke stvari iz prošle sezone, pa je plakala, a i sama je rekla da je isplakala sve. Zasitila se... Viktore, da li ćeš biti spreman da me zaprosiš pravo? - pitala je Mina.

- Hteo sam da te pitam da li možeš da me zamisliš pored tebe kroz život. Ako sedam meseci budemo zajedno i izađemo napolje i budemo neki period zajedno, to je to - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rano je, ima 19 godina - rekla je Anita.

- Što je rano? - skočila je Mina.

- Muškarci kasnije sazrevaju - rekla je Anita.

- On će ispasti najzreliji i najbolji - rekla je Mina.

- Uporedi njegov stav ili Fićin - rekao je Luka.

- Ispravniji je - rekla je Anita.

- Dvadeset godina je razlika... - rekao je Luka.

- Ja imam drugara koji ima isto godina, pa nije zreo kao ja - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma ne zanima me. Imam brata njegovih godina, pa gledam po tome - rekla je Anita.

- Ja sam bre bio sa ženama od trideset godina. Mina, da ostanemo do kraja zajedno, da li misliš da bi bila spremna i da li vidiš mene i tebe u nekoj budućnosti? - rekao je Viktor.

- Smatram da ćemo ostati do kraja. Sviđa mi se što je uvek planirao mene i njega kad izađemo, a nije gvoorio on kad izađe... - rekla je Mina.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

A JA SAM TE VOLEO, A NISAM SMEO! Terza na ivici suza: Ovom pesmom dokazao koliko pati, obratio se Sofiji odmah (VIDEO)

Zadruga

NA SVE NAČINE MU SE DODVORAVA: Evo šta je Radmila radila ovog jutra sa Viktorom (VIDEO)

Zadruga

Zapušio usta dušmanima! Srđan Kačavenda ovim poklonom dokazao koliko mu je Milena bitna, ona procvetala od sreće (VIDEO)

Zadruga

Spreman da stane na ludi kamen? Gastoz progovorio o svadbi sa Anđelom (VIDEO)

Zadruga

Rešio da je osvoji: Rajačić privukao Mimas pa joj otkrio da je spreman za ponovno druženje sa njom (VIDEO)

Zadruga

VRTELO MI SE U GLAVI: Ena podgrejala sumnje da je u drugom stanju, evo koliko dece priželjkuje! (VIDEO)