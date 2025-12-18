Spremaju se za LUDI KAMEN! Mina priželjkuje brak sa Viktorom, on odmah dokazao da je SPREMAN! (VIDEO)

Opa!

Mina Vrbaški, Viktor Gagić, Anita Stanojlović i Luka Vujović igrali su igru istine u izolaciji, pa je došao na red na Minu da prokomentariše Sofijino ponašanje prema Terzi.

- Mislim da Sofija i te kako zna šta radi. Rekla je da nikome ne ostaje dužna. Probudile su se neke stvari iz prošle sezone, pa je plakala, a i sama je rekla da je isplakala sve. Zasitila se... Viktore, da li ćeš biti spreman da me zaprosiš pravo? - pitala je Mina.

- Hteo sam da te pitam da li možeš da me zamisliš pored tebe kroz život. Ako sedam meseci budemo zajedno i izađemo napolje i budemo neki period zajedno, to je to - rekao je Viktor.

- Rano je, ima 19 godina - rekla je Anita.

- Što je rano? - skočila je Mina.

- Muškarci kasnije sazrevaju - rekla je Anita.

- On će ispasti najzreliji i najbolji - rekla je Mina.

- Uporedi njegov stav ili Fićin - rekao je Luka.

- Ispravniji je - rekla je Anita.

- Dvadeset godina je razlika... - rekao je Luka.

- Ja imam drugara koji ima isto godina, pa nije zreo kao ja - rekao je Viktor.

- Ma ne zanima me. Imam brata njegovih godina, pa gledam po tome - rekla je Anita.

- Ja sam bre bio sa ženama od trideset godina. Mina, da ostanemo do kraja zajedno, da li misliš da bi bila spremna i da li vidiš mene i tebe u nekoj budućnosti? - rekao je Viktor.

- Smatram da ćemo ostati do kraja. Sviđa mi se što je uvek planirao mene i njega kad izađemo, a nije gvoorio on kad izađe... - rekla je Mina.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić