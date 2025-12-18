Izgubili kompas u svojim lažima: Razotkrivena afera Luke i Dragane, ovo su svi detalji! (VIDEO)

Nisu ovo očekivali!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Ivana Marinkovića.

Što tebi smeta što Luka prema doručak za Anitu?

- Bio sam šoknut. Pomislio sam da se nije pomirio sa Aneli, jer znam da je tako jurio za Aneli. Ne mogu da verujem da je pre 15 dana bilo sa Aneli, samo mi je jako čudno - rekao je Ivan.

- Još šest dana moramo Viktor i ja da spremamo doručak - rekao je Luka.

Luka, kad si shvatio da nedostaje Dragani tvoje džaranje?

- Nije to nikad bilo, rekao sam u svađi. Namerno sam hteo da isprovociram. Jedino je bilo za Novu godinu - rekao je Luka.

- Kleo si se u sina za to - rekla je Maša.

- Ne se*s, ali je zvala da idemo u ekonomsko. Dogovorili smo se da idemo za Novu godinu tamo. Krenuli smo, ali sam se ja vratio jer sam čuo da me Sandra traži po imanju. Poljubili smo se na blic, nije bilo nikakvo džaranje - rekao je Luka.

- Nemam komentar, nigde nismo krenuli. I ja sam se zaklela - rekla je Dragana.

- Novu nisam proveo sa Aneli, nego sa Sandrom i zato se Dragana naljutila. Keti je bila pored kad me ona poljubila, a ja nisam hteo da budem sa njom. Ja sam se svađao i govorio da Sofija laže, štitio sam Draganu - rekao je Luka.

- Istina - rekla je Sofija.

- Za poljubac znamo svi, nego za džaranje. To treba ona da demantuje, a ne ja. Za poljubac znamo, i to se krilo ovde, nego je Ena ustala i rekla - rekla je Matora.

- Dogovarali su da imaju se*s tamo - rekao je Anđelo.

- Ja ne znam kad smo mi otišli u ekonomsko?

Autor: A.Anđić