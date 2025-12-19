Dupla šut-karta: Maja na brutalan način odjavila Alibabu i Luku, Vujović zbog Anite povukao potez koji niko nije očekivao! (VIDEO)

Drama na samom početku!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da pogledaju kako Maja Marinković proziva Asmina Durdžića i Luku Vujovića i govori im da se maknu od nje.

- Mislila sam da ima jedna psihopata, a sad vidim da ih ima dve. Ne interesuju me ni jedan, ni drugi. Ja sam se ovde sa Miljanom posvađala, posle toga je Asmin došao da me brani i rekla sam da nema potrebe. On mene iskreno brani, ali sve to u skladu sa njegovim pristupom meni koji me ne interesuje. On pita Luku da li ima emocije prema meni i da mi ne prilazi, odakle nekome pravo da kaže da meni ne prolazi? Mogu da radim šta hoću, a druga stvar je što me ne interesuju. Luka je sa Anitom, a Asmin je postao utorak dečko. Na Luku sam se naljutila kad je rekao da sam otišla da jurim Asmina i Aneli, a ja ne znam ni gde sam bila. Posle toga mi je rekao da sam klošarka i tu je sa mnom završio. Asmin je psihopata, još mi je rekao ako nađem partnera da ćemo oboje da grebemo na vrata. Ne želim ništa potrošlo, samo glanc novo - govorila je Maja.

- Devojka lupeta gluposti, a ovog klipa se ne osećam... Blam majke mi ovo što radim sa Lukom. Nisam se ja pravdao Maji, nego se Luka pravdao meni zbog Maje. Šalio se da su se ljubili i tu je me opalio - dodao je Asmin.

- Ne daj Bože da nađem dečka pravio bi mi pakao od života - rekla je Maja.

- Anita i ja smo ušli, imao sam potrebu da je pitam što je ljuta, a ona je opet slagala. Ona priča da neće da se povezuje sa muškarcima koji se povezuju sa devojkama, a bila je povezivana i sa Asminom, sa mnom i sa Filipom - govorio je Luka.

- On je u vezi, što me ovako komentariše? On mene želi u odnosu, a ja Aniti to neću da radim. Ovo može vrlo kratko i jasno da se odgovori. On mene gotivi i zanimljivo mu je jer voli rijaliti - rekla je Maja.

- Meni nije zanimljivo. Maja i ja smo se družili i nije bilo flerta. Danas je aludirala na mene, ja sam to pričao sa Anitom - dodao je Vujović.

- Nije loš momak, ima svoje kvalitete, ali meni smetaju te stvari i najviše sam se naljutila jer me je uvredio - rekla je Maja.

- Ja sam se Maji za to izvinio, ali naravno da nećemo da imamo komunikaciju da bih ispoštovao Anitu - poručio je Luka.

- Mislim da Maja nije ravnodušna prema Asminu. Ona kaže da on nju iskreno brani, pa onda nije folirant i prevarant. Ne kažem da je Maja zaljubljena, ali nije ravnodušna - komentarisala je Matora.

- Svako ima pravo na svoje mišljenje, vreme će da pokaže. Asmin me ne zanima, Luka mi je bio simpatičan i to je prestalo - rekla je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić