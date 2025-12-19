Pružila mu utehu ili lažnu nadu? Luka indirektno priznao Aniti da se plaši da li će dobiti poklone od Baje! (VIDEO)

Ona ga odgovorom ostavila bez teksta!
Anita Stanojlović i Luka Vujović ćaskali su o zajedničkom oblačenju, a on joj se u jednom momentu požalio i indirektno priznao da ne zna da li će mu danas stići pokloni od tate.
- Kako se smeješ - rekla je Anita.
- Još da stavim fiksnu i isti ćemo biti - rekao je Luka.
- Šta ćeš da obučeš? - upitala je Anita.
- Crno - rekao je Luka.
- Onda ću i ja - dodala je Anita.
- Prošle godine mi za slavu stiglo sve ful, a onda za rođendan od ćaleta ništa - rekao je Luka.
- Što? - upitala je Anita.
- Zbog Aneli - dodao je Luka.
- Pa sad nisi s Aneli - rekla je Anita.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić