Pružila mu utehu ili lažnu nadu? Luka indirektno priznao Aniti da se plaši da li će dobiti poklone od Baje! (VIDEO)

Ona ga odgovorom ostavila bez teksta!

Anita Stanojlović i Luka Vujović ćaskali su o zajedničkom oblačenju, a on joj se u jednom momentu požalio i indirektno priznao da ne zna da li će mu danas stići pokloni od tate.

- Kako se smeješ - rekla je Anita.

- Još da stavim fiksnu i isti ćemo biti - rekao je Luka.

- Šta ćeš da obučeš? - upitala je Anita.

- Crno - rekao je Luka.

- Onda ću i ja - dodala je Anita.

- Prošle godine mi za slavu stiglo sve ful, a onda za rođendan od ćaleta ništa - rekao je Luka.

- Što? - upitala je Anita.

- Zbog Aneli - dodao je Luka.

- Pa sad nisi s Aneli - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

