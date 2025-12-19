Ona i njena sestra ne vole nikoga: Alibaba rešio da svim silama zgazi Aneli i žestoko je opljuvao, Luka mu se nikad slađe pridružio! (VIDEO)

AKTUELNO

Ona i njena sestra ne vole nikoga: Alibaba rešio da svim silama zgazi Aneli i žestoko je opljuvao, Luka mu se nikad slađe pridružio!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Aneli Ahmić priznaje da joj je Luka Vujović bio inat, dok je sve vreme volela Asmina Durdžića. Voditeljka Maša Mihailović dala je reč Luki Vujoviću.

- Laže bre, ona je htela da naudi Asminu, a kao voli ga. Ja sam osećao da je ona volela mene, a to veče joj se desilo u hotelu i bilo bi bilo s kim. Njoj je bitan narod i zato govori da voli Asmina. Da ga voli, ona bi mu zamerila i Todićku i sve - rekao je Luka.

- Ona ne voli nikoga ili voli više ljudi, to je tako. Nemojte da lupate gluposti - rekao je Janjuš.

- Ona meni zamerala pogled sa Boginjom, a Asminu kao ne zamera Maju - rekao je Luka.

- Luka, koga ti voliš? - upitao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja nisam bitan. Meni je ova dva dana lepših nego poslednja tri meseca sa Aneli - rekao je Luka.

- Vi pričate jedno, a radite totalno drugo - rekao je Ivan.

- Devojci treba pomoć, to morate da shvatite. Mene devojka ne zanima za sto života, to je jedno smeće od žene - rekao je Luka.

- Ja mogu s njom da budem kad ja želim, to sam dokazao. Ona će meni uvek da se vrati zbog materijalnih stvari, a druga stvar je bitna da ona i njena sestra ne vole nikoga. Ta žena ne zna da voli - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- U ovoj situaciji su oboje gubitnici. Ja ne bih imala želudac da zarad neke svoje lične satisfakcije radim neke stvari i dokazujem nešto. Bilo bi mi ponosnije i vrednije da po strani pokažem neku ravnodušnost. Asmin je jednom rekao da nema osećaj prema Nori jer je zaboravio kako je, on možda zato i ovo radi - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

