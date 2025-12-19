Upalili centrifugu: Alibaba i Aneli se svim silama peru od poljubaca, takmičari sigurni da im je Toša poslužio kao paravan! (VIDEO)

Trese se Bela kuća!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da pogledaju kako su se Aneli Ahmić i Asmin Durdžić ljubili pred robotom Tošom.

- Baš blam, ne znam ko me više pravi budalom Toša ili Maja. Sramota za jednom muškarca i ženu da se ljube za pet piva. Ne mogu da se vadim na alkohol. Terza je meni isto navlačio. Ja se odričem alkohola, nije mi potrebno ovako da se blamiram. Ja se osećam kao da sam prodao svoje telo za pet piva - govorio je Asmin.

- Meni ovo liči na neke smešne bolesne klipove - dodala je Aneli.

- Ne želim sebi da dozvolim da mi izlaze ovakvi klipovi zbog piva. Ne bih imao problem da volim da kažem da želim da budem u vezi. Ja sam prvo ponizio sebe, pa onda nju zbog piva. Mene nije sramota, ja sam se poljubio i sa Todićkom, samo nisam dobio pivo. Ja kad bih ovde imao devojku samo nju bih gledao, ali sam slobodan i blamiram se. Kad sam pijan malo sam više opušten - nastavio je Durdžić.

- Ovo što radim za njim je najveće poniženje i on me ponižava, a želi mi pomoći. On meni daje protor da se poljubimo, ja njega ne nagovaram. Kad je bio prvi klip rekla sam da mi je blam, a i ovaj mi je bolestan. Ja sam kriva i ne želim sebi više ovo nikad da dozvolim - govorila je Aneli.

- Ja sam kriv jer ne treba da koristim njenu slabost. Možda sam i ja slab, ali će vreme da pokaže svoje - rekao je Asmin.

- Ako mene lično pitaš ovo je ozbiljan blam, a alkohol je samo vadilica. Ja ne znam da li on smatra da bi i za tri života još da živi imao prođu kod mene. Ja da sam gledalac i da sam slušala dve godine šta je ona pričala, pa onda ovde godine šta je on pričao rekla bih da su oboje prevaranti - komentarisala je Maja Marinković.

- Gledao sam klip, ne znam šta da kažem. Ja ništa ne verujem Aneli, a da voli dečka ne bi dopustila da ode kod Maje i Todićke. Ona samo hoće da vidi narod kako ona voli i kako sve radi iz ljubavi. Ona će sad ako treba da se ide i protiv njene porodice. Ne može da kaže u utorak na "Igri istine" da joj je teško zbog izolacije, a onda uveče da se ljubi. Asmin mi je iskreniji 10 puta kad kaže da "ne", nego ona. Ona nešto sigurno oseća, ali da ga voli ne bi ništa od toga radila. Ona govori da ga voli samo da bi opravdala sve što je radila sa njim - govorio je Luka.

- Meni ovo nije normalno oni su se dve godine pljuvali, a onda se ljubakaju za pivo. Ovo je stvarno katastrofa. Ona mu tu ljubomiriše na Maju i to će da pukne za par dana. Sve mi je ovo na silu i zbog priče. Aneli se više ponižava jer je ženko i jer je majka. Mislim da Asmin zna šta radi, a Aneli pada na to - dodala je Hana.

- Moje mišljenje je da tu postoje neke emocije, a da je Toša samo izgovor i prikrivanje da bi se poljubili - rekao je Nerio.

Autor: A. Nikolić