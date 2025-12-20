AKTUELNO

Zadruga

Od večeras ih podržavam: Janjuš dao sud o odnosu Luke i Anite, ismejao ih pred svima (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Totalni hit!

Darko Tanasijević podigao je Marka Janjuševića Janjuša, kako bi dao svoj sud o vezi Luke Vujovića i Anite Stanojlović.

- Zbog čega toliko skrnaviš vezu Lukice i Anitice - pitao je Darko.

- Od večeras ih podržavam. Definitivno sam shvatio, ja Luku razumem što se ovako dešava sa njim godinu dana, čovek osam godina nije imao se*s, on je dr*ao. Koga god da upozna, sa tom osobom je to savršeno. Za četiri sata su ušli u vezu, najbrža veza koja je bila u rijalitiju. Ja mislim da su njega strašili u zatvoru, zatvore ga u mrak i kada ga uhvati prvi san, da mu neke horor filmove puštaju i da mu puštaju veštice, tako se ponaša. Čovek je psihički slučaj i on i Anita, meni su oni top, gotivim ih - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

