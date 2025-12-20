AKTUELNO

Bio sam njen poni, apotekar, konobar... Asmin pokušao Maji da nabaci osećaj krivice zbog pedale koju mu je dala (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Maju Marinković kako bi sa njom porazgovarao o Asminu Durdžiću.

- Kažeš da je Asmin proračunat i da je folirant, a juče si priznala da te iskreno branio. Zanima me kada je iskren? - pitao je Darko.

- Mislim da me u određenim situacijama jeste iskreno branio i da više poštuje kad mu neko kao ja kaže iskreno u facu šta misli. Niko ne voli dupljake, ulizice i šlihtare. Dosta sam se sa Dačinim mišljenjem složila. Kad nekome pokušavaš da se osvetiš se na kraju tebi obije o glavu. Aneli ima pravo da bude ljuta. Ja da sam videla klip iz pušione gde me devojka vređa, a on ćuti... Izblamirali su se katastrofa. Na konto toga se vraćam da je prevarant i manipulator. Mene ovde zaista niko ne interesuje. Ja radim sve što ja hoću i sloboda mi prija. Najbolja sam verzija sebe! Ako uđe potencijalni muškarac koji nije povezivan sa devojkama odavde niko ne bi mogao da me spreči i niko ne bi bio prepreka u bilo čemu - rekla je Maja.

- Kako komentarišeš što mnogi govore da si provaljena, šta su oni provalili? - pitao je Darko.

- Meni je danas puno srce i dobila sam vetar u leđa. Oni mogu samo da laju o meni, a ja sam tu da pokažem reči i dela. Za sad mi se ne kose reči i dela - rekla je Maja.

- Asmine, ti si rekao da ti ide na onu stvar Majino ponašanje i da se ponaša kao da je zlatna, šta ti to smeta? - pitao je Darko.

- Ne volim folirante i ljude koji hoće sebe da operu i uzdignu, a druge da ponize. Ja prema njoj nikad nisam bio prevarant i folirant. Meni može devojka sa kojom sam nešto radio da kaže to. Ja sam bio njen poni, apotekar, pekar, konobar, samo nisam prao njen veš. Branio sam je iskreno jer je jedna od dve osoba koja je mene branila iskreno i braniću je uvek - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić

