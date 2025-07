Kačavenda postala kraljica spinovanja: Kariću totalno obrnula ploču o svom sukobu s Gastozom, niže laži kao luda! (VIDEO)

Obrnula sve u svoju korist!

Milena Kačavenda pričala je sa Stefanom Karićem dok su ostali odmarali i tom prilikom mu prepričavala haos sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, ali ne kako je stvarno bilo već je totalno obrnula ploču u svoju korist.

- Sreća da ih je bilo četvorica, sašila bih je kao muvu - rekla je Milena.

- Šta se desilo? - upitao je Karić.

- Ja sam ušla u sobu i videla haos s Bebicom, priđem i kažem mu: ''Je l' realno da ovo radiš 72H pred kraj? Pa care, što radiš ovo''. Posle deset minuta sam opet pokušala da ga umirim, kažem mu da stane, ali Džordi je sve zakuvala. Ja sam mu rekla sve što mislim bez kmetova i produženih ruku - rekla je Kačavenda i predstavila kao da je pokušala da smiri Gastoza, a bilo je totalno drugačije.

- Džordi šta je sve meni rekla, ne shvatate - rekla je Sandra.

- Ja ne znam šta njemu nije jasno, pokazala sam mu kako po tuđem dupetu ne boli - rekla je Kačavenda.

- Njemu će opravdanje biti kad Anđela pobedi da je sve namerno radio da bi ona pobedila - rekao je Stefan.

- Ja bih razumela da to radi moj muž ili dečko od četiri godine. Koga on farba? To će mu biti izgovor ako isp*ši za prvo mesto - rekla je Kačavenda.

Autor: N.Panić