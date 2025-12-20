AKTUELNO

Zadruga

Ori se soba! Ivan i Luka zaratili oko kreveta, Marinković NEĆE Saru pored sebe (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Ivan Marinković ušao je u sukob sa Lukom Vujovićem zbog kreveta jer je, naime, Luka hteo da krevet u kom je on spavao hteo da da Sari Stojanović, ali to Marinković ne dozvoljava.

- Da ne bude sutra kako Matora provocira - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, nego je tebi bitna Sara - rekao je Luka.

- Pa da, ispada da je vi provocirate, a ja sam je pitao, rekla je da je ne zanima...Ma ja neću Saru ovde, neprijatno mi je - rekao je Ivan.

- Ma znam ja šta ti hoćeš, ti hoćeš Aneli pored tebe, da ti ja objasnim - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Boli me ku*ac za Aneli...Od 40 kreveta, ti si napravio samo tu varijantu, ima varijanta koliko hoćeš - rekao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

ORI SE SPAVAĆA SOBA: Dača i Luka žestoko zaratili, sasuli jedan drugom sve u lice! (VIDEO)

Zadruga

Nevolje u raju: Munjez i Ana žestoko zaratili! Ori se spavaća soba! (VIDEO)

Farma

Ori se soba: Elena i Boža žestoko zaratili, pljušte uvrede, Kristijan se umešao da reši problem (VIDEO)

Zadruga

Ori se spavaća soba: Poršelina zaurlala na Stanića zbog kreveta, Najo se umešao, drama u najavi (VIDEO)

Domaći

ORI SE SVE! Luka i Aneli u žestokoj raspravi, on zaurlao: Opravdanja neće biti (VIDEO)

Zadruga

Trese se Bela kuća: Uroš i Jelena žestoko zaratili oko kreveta, on spomenuo i Ivana! (VIDEO)