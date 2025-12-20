Ori se soba! Ivan i Luka zaratili oko kreveta, Marinković NEĆE Saru pored sebe (VIDEO)

Haos!
Ivan Marinković ušao je u sukob sa Lukom Vujovićem zbog kreveta jer je, naime, Luka hteo da krevet u kom je on spavao hteo da da Sari Stojanović, ali to Marinković ne dozvoljava.
- Da ne bude sutra kako Matora provocira - rekao je Ivan.
- Ne, nego je tebi bitna Sara - rekao je Luka.
- Pa da, ispada da je vi provocirate, a ja sam je pitao, rekla je da je ne zanima...Ma ja neću Saru ovde, neprijatno mi je - rekao je Ivan.
- Ma znam ja šta ti hoćeš, ti hoćeš Aneli pored tebe, da ti ja objasnim - rekao je Luka.
- Boli me ku*ac za Aneli...Od 40 kreveta, ti si napravio samo tu varijantu, ima varijanta koliko hoćeš - rekao je Ivan.
Autor: Nikola Žugić