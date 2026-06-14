OBEZBEĐENJE NA NOGAMA: Todićka i Dačo zaratili zbog kreveta, sve se ori od uvreda! (VIDEO)

Haos!

Po završetku emisije ''Nominacije'', Dačo Virijević i Sandra Todić ušli su u žestok sukob.

- Je*em ti onu babu crnu. Babi ruka do lakta - rekao je Dača.

- Ti voliš da te heftaju muškarci, kakve babe - rekla je Sandra.

- Babu ti j*bem onu sa šiškama. Onu babu što ima spaljenu kosu, što joj raste seda kosa do ovde. U šupi živiš. Nemate gde da živite. Babu li ti je*em u šišku. Plus ste svi u porodici alkoholičari - rekao je Dača.

- Oće u babu da mi ga stavi, gde u babu. Baba jednom nogom u grobu - rekla je Sandra.

- J*bu te muškarci napolju, rasturaju, imaju dokazi. Ložiš se na Filipa - rekla je Sandra.

- Baba ti se loži - rekao je Dača.

- Veće je moje oko od tvog. Videla sam kad si se tuširao. Pošaljite mu tati s kim se ljubi po gej klubovima - rekla je Sandra.

- Brisala si s*ermu i brisala se sa papirićima, bacala si ih, stajali su dve nedelje tamo - nastavio je Dača.

- Mojoj babi nemaš šta ni da staviš jer se ne vidi ni pod lupom - rekla je Sandra.

Autor: N.P.