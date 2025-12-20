SADA JE SVE JASNO! Luka otkrio zbog čega Ivan čuva krevet za Aneli, Stanić razotkrio Marinkovića: Njemu nije smetala Jelena, je*ala se tu sa Rajačićem pored njega (VIDEO)

Biće haosa!

Luka Vujović sedeo je ispod trema sa Minom Vrbaški, Viktorom Gagićem, Anitom Stanojlović i Saletom Luksom, te je tako opleo po Ivanu Marinkoviću.

- Ja se svađam sa Aneli, izlazi klip u četvrtak, ona i ja završavamo. Terza mi kaže da dolazi Sofija tu, ja pitam Saru da li može, ona kaže može. Ja idem u izolaciju, dva dana spavam tamo, da ne bi bilo da Aneli spava pored mene. U međuvremenu sam se smuvao sa Anitom, Sara sada treba da pređe, Ivan kaže: "Ne može Sara dva kreveta pored mene" i onda kaže: "Što ne pređete Anita i ti ovde", ja kažem: "Dobro, dolazimo" i posle pet minuta on govori: "Aham, hoćete da provocirate Matoru", a njemu je Sara s kojom je bio tri dana?! Ma da, jeste, ne nego je njemu zbog Aneli. Čuva za Aneli kadar, da govori o svojim temama i da njegovo mišljenje ide u etar. Ti da si Matorin drug, ti bi prvi rekao: "Neka je Sara tu" - rekao je Luka.

- Njemu nije smetala Jelena, je*ala se tu sa Rajačićem - rekao je Stanić.

- Tako je...Što nije promenio mesto sedenja?! Sara mu je tu preko puta, a samo dobacuje kao: "Što Saletu ne skloniš? Ne smeš?" - rekao je Vujović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić