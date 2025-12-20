AKTUELNO

Zadruga

BUKTI RAT: Milena i Janjuš žestoko zaratili, zatresli zidove Bele kuće svojom raspravom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Naredni koji je iskazao svoj stav o ulesnicima koji imaju nerealna očekivanja bio je Asmin Durdžić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na prvom mestu je Uroš koji je na početku očekivao od onog Dejana neku vezu. Na drugom mestu je Bebica, koji ne vidi da njega Teodora očima ne može da gleda. Na trećem mestu je Milosava - rekao je Asmin.

- Bebica, Aneli i Luka - rekao je Terza.

- Aneli je na prvom mestu. Očekivala je mnogo od svog partnera, kao i Luka, koji očekuje previše od odnosa koji je odavno gotov. Na trećem mestu je Bora - rekla je Dragana.

- Moram da odgovoriom Janjušu jer sam čula da me je pecnuo maločas da sam čula šta je rekao i da je pokazao da nema poštovanja - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, ti nemaš poštovanja prema meni. Ne znam što si me prva odjavila i koji je to razog - kazao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

