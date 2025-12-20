NE SME VIŠE SEBI DA DOPUSTI... Kačavenda posavetovala Boru da se skloni od Anastasije, Mina mu poručila da je vreme da krene dalje: ZASLUŽUJEŠ MNOGO BOLJE! (VIDEO)

Učesnici Elite danas biraju osobu koja ima nerealna očekivanja. Naredna je svoj stav iskazala Milena Kačavenda.

- Navešću Aneli koja nije svesna da se ljubav ne traži, nego dođe sama. Imala je nerealna očekivanja od Luke. Na drugo mestu je Bebica koji se nada da će ostariti pored Teodore i biti emotivno ispunjen i spokojan. Na trećem mestu je Bora. Međutim, Bora sebi više ne sme da dopusti da se ovako ponaša i da ima toliko nisko samopouzdanje. Dao si previše prostora osobi koja te nikako nije zaslužila - kazala je Kačavenda.

- Naveo bih bivšeg teču Luku. Sve planove koje je imao sa Aneli je prebacio na Anitu. Aneli je na drugom mestu, videlo se da previše očekuje od Asmina. Na trećem mestu je Bora - rekao je Nerio.

- Aneli se mnogo nada, a ne vidi da zbog toga mnogo pati. Bora je na drugom mestu. Mislim da si se previše dao Anastasiji, zaslužio si mnogo bolje i mnogo više. Luka je na trećem - kazala je Mina.

