BORE SE ZA SVOJU LJUBAV I VERUJU U NJU: Mića vinuo Neria i Hanu u nebesa, poručio učesnicima da se ugledaju na njih dvoje! (VIDEO)

Dali svoj sud!

Učesnci Elite biraju osobe koje su najrealnije u ljubavnim i partnerskim odnosima. Prvi je svoj stav iskazao Lepi Mića.

- Realni su Nerio i Hana. Jedno prema drugom su veoma realni. Bore se za svoju ljubav i veruju u nju. Filip je veoma realan, dobija utorkom sve što želi - kazao je Mića.

- Realan je Filip, jer iskreno kaže svakoj devojci kako funkcioniše i šta od njega mogu da očekuju. Stavi sve karte na sto i svima je unapred sve jasno. Viktor je realan, mislim da je njegova ljubav prema Aniti veoma jasna i realna. Na trećem mestu je Terza - rekla je Zorica.

- Anđelo je veoma realan, treba da se ugladamo na njega. Ne ulazi u vezu po svaku cenu. Mina Vrbaški je veoma realna, drago mi je jer je pronašla svoju mirnu luku pored Viktora. Filip zna šta radi, sada ima jasan stav o emotivnim odnosima, ali kada dođe trenutak da uđe u vezu, verujem da će i tada biti veoma jasan - kazao je Bora.

- Filip je veoma realan bio kada su u pitanju očekivanja. Govorio je kako jeste i kako stvari stoje, nikom nije davao lažnu nadu. Janjuš je veoma realan. Moram da navedem Bebicu, on je uvek prihvatao sve što se dešavalo, prihvatio je to da će izgubiti dostojanstno, ali je ostao pored Teodore - rekao je Anđelo.

Autor: S.Z.