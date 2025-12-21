DRUGE SRCE NEĆE, ONU KOJU VOLI NEMA! Bora Santana okupio sve bivše devojke, pa pozirao sa svim svojim neuspelim ljubavima iz Elite u prazničnom duhu! (VIDEO)

Samo broji poraze!

Učesnici Elite danas su stali pred objektive kako bi učestvovali u tradicionalnom novogodišnjem foto-tutorijalu. Kao i svake godine, takmičari najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima zablistale su u prazničnom raspoloženju, spremne da pokažu glamur, sjaj, kao i eufiju zbog predstojećih praznika.

Među prvim parovima koji su danas stali pred oštro oko objektiva bili su bivši par Bora Santana i Aleksandra Jakšić, koji su na početku ''Elite 9'' imali kraću emotivnu romansku, koja se neslavno završila.

Njih dvoje ostali su o korektnom odnosu, a on je rešio da svoju sreću potraži pored Anastasije Brčić, što se čini kao veoma veliki izazov, jer takmičari večinski misle da mu je ljubav neuzvraćena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

