AKTUELNO

Domaći

DRUGE SRCE NEĆE, ONU KOJU VOLI NEMA! Bora Santana okupio sve bivše devojke, pa pozirao sa svim svojim neuspelim ljubavima iz Elite u prazničnom duhu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Samo broji poraze!

Učesnici Elite danas su stali pred objektive kako bi učestvovali u tradicionalnom novogodišnjem foto-tutorijalu. Kao i svake godine, takmičari najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima zablistale su u prazničnom raspoloženju, spremne da pokažu glamur, sjaj, kao i eufiju zbog predstojećih praznika.

Foto: TV Pink Printscreen

Među prvim parovima koji su danas stali pred oštro oko objektiva bili su bivši par Bora Santana i Aleksandra Jakšić, koji su na početku ''Elite 9'' imali kraću emotivnu romansku, koja se neslavno završila.

Njih dvoje ostali su o korektnom odnosu, a on je rešio da svoju sreću potraži pored Anastasije Brčić, što se čini kao veoma veliki izazov, jer takmičari večinski misle da mu je ljubav neuzvraćena.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Bora Santana se vraća na staro: Više neće kao ker trčati za Anastasijom, menja se iz korena! (VIDEO)

Zadruga

Popio korpu od bivše, pa krenuo u pohod: Janjuš se nameračio da osvoji srce Dušice Đokić! (VIDEO)

Domaći

Seda na onu stvar da moji kerovi gledaju: Bora Santana brutalno psuje i vređa Milicu Kemez, spomenuo i Bujanovac! (VIDEO)

Domaći

Vozač, obezbeđenje, nova kola: Bora Santana rešio da se počasti besnom mašinom od 40.000 evra kad izađe iz Elite i započne novi biznis! (VIDEO)

Farma

Teška računska operacija! Sneža Kušadasi pet puta brojala koliko ima viršli u pakovanju, pa popila sve moguće kritike farmera (VIDEO)

Zadruga

Moja me mala ne voli više: Bora Santana roni suze, slomio se na sitne komade! (VIDEO)