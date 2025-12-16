AKTUELNO

Bora Santana se vraća na staro: Više neće kao ker trčati za Anastasijom, menja se iz korena! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Anastasiji Brčić kako bi progovorila o odnosu s Borom Santanom.

- Anastasija što ti ideš od Viktora do Bore? - upitao je Milan.

- Ne idem više do Viktora, to nije istina - rekla je Anastasija.

- Kako se ponašaš sad prema Bori? - upitao je Milan.

- Pa mi se možda pokačimo oko nekih gluposti, ali generalno vi više predstavljate da se mi svađamo nego što je to stvarno tako - rekla je Anastasija.

- Nama je bilo lepo, ali meni je krivo kad ona ustane i lupeta gluposti. Meni se ovo prvi put dešava sa Anastasijom, meni se ona baš svidela nekako - rekao je Bora.

- Mislim da ona njemu tera inat zbog svega što je on radio na početku - dodao je Viktor.

- Meni se ovde 90 posto ljudi smeje, ali nema veze. Moja energija očigledno njoj ne valja, ali vi ćete od sad gledati staru energiju Bore Santane. Ja neću da trčim za njom niti da je jurim - rekao je Bora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

