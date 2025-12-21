AKTUELNO

Zadruga

IZMEĐU DVE VATRE! Janjuš pozirao na novogodišnjem slikanju pored Milene i Aleksandre, ne zna šta ga je snašlo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Trio fantastiko!

Učesnici Elite danas su stali pred objektive kako bi učestvovali u tradicionalnom novogodišnjem foto-tutorijalu portala Pink.rs. Kao i svake godine, takmičari najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima zablistale su u prazničnom raspoloženju, spremne da pokažu glamur, sjaj, kao i eufiju zbog predstojećih praznika.

Naredni koji su pozirali u duhu praznika koji nam uskoro dolaze bio je trojac koji izaziva veliku pažnju, a reč je o Mileni Kačavendi, Marku Janjuševiću Janjušu i Aleksandri Jakšić.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, učesnici Elite smatraju da su njih dve ušle u žestok rat koji traje mesecima, upravo zbog Janjuševića, te se moglo osetiti da su i tokom fotografisanja bile veoma neprijateljski nastrojene jedna prema drugoj.

Ono što se može zaključiti je da su se svi veoma potrudili o svom vizuelnom identitetu danas.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Mora da si ludak u krevetu: Gastoz ušao u komičan razgovor sa Stanićem, Đole mu dao nepristojnu ponudu! (VIDEO)

Zadruga

UČESNICI IZREŠETALI LUKU, ON NE ZNA ŠTA GA JE SNAŠLO! Anita mu ponudila svoje društvo: Želim da ga upoznam! (VIDEO)

Zadruga

NE SKIDA POGLED S NJE! Lejdi zanjihala kukovima pored Lakića, on ne zna šta ga je snašlo! (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Ne zna šta ga je snašlo! Nemanju (26) 'pojela' trema, Desingerica ostao šokiran (VIDEO)

Zadruga

Ne zna gde udara: Aneli zaratila sa Terzom, Luka između dve vatre, ne želi da ostane bez druga, cimeri ga urnišu! (VIDEO)

Zadruga

SATERAN U ĆOŠAK: Gruja rastrzan između Mrvice i Mimas, totalno izgubio kontrolu nad svojim odlukama, ne zna šta ga je snašlo! (VIDEO)