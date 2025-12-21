IZMEĐU DVE VATRE! Janjuš pozirao na novogodišnjem slikanju pored Milene i Aleksandre, ne zna šta ga je snašlo! (VIDEO)

Trio fantastiko!

Učesnici Elite danas su stali pred objektive kako bi učestvovali u tradicionalnom novogodišnjem foto-tutorijalu portala Pink.rs. Kao i svake godine, takmičari najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima zablistale su u prazničnom raspoloženju, spremne da pokažu glamur, sjaj, kao i eufiju zbog predstojećih praznika.

Naredni koji su pozirali u duhu praznika koji nam uskoro dolaze bio je trojac koji izaziva veliku pažnju, a reč je o Mileni Kačavendi, Marku Janjuševiću Janjušu i Aleksandri Jakšić.

Naime, učesnici Elite smatraju da su njih dve ušle u žestok rat koji traje mesecima, upravo zbog Janjuševića, te se moglo osetiti da su i tokom fotografisanja bile veoma neprijateljski nastrojene jedna prema drugoj.

Ono što se može zaključiti je da su se svi veoma potrudili o svom vizuelnom identitetu danas.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.