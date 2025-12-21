ONI SU STRAH I TREPET CRNOG STOLA! Komentatori se ujedinili, od ovih učesnika mnogima kaplje znoj sa čela! (VIDEO)

Svi na jednom mestu!

Učesnici Elite danas su stali pred objektive kako bi učestvovali u tradicionalnom novogodišnjem foto-tutorijalu. Kao i svake godine, takmičari najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima zablistale su u prazničnom raspoloženju, spremne da pokažu glamur, sjaj, kao i eufiju zbog predstojećih praznika.

Lepi Miča , Milena Kačavena, Miljana Kulić, Zorica Marković, Jovana Tomić Matora i Ivan Marinković zajedno su pozirali, a ono što je zanimljivo je da baš upravo od njihovog mišljenja, mnogi učesnici Elite prezaju veoma.

Autor: S.Z.