AKTUELNO

Zadruga

ONI SU STRAH I TREPET CRNOG STOLA! Komentatori se ujedinili, od ovih učesnika mnogima kaplje znoj sa čela! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Svi na jednom mestu!

Učesnici Elite danas su stali pred objektive kako bi učestvovali u tradicionalnom novogodišnjem foto-tutorijalu. Kao i svake godine, takmičari najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima zablistale su u prazničnom raspoloženju, spremne da pokažu glamur, sjaj, kao i eufiju zbog predstojećih praznika.

Foto: TV Pink Printscreen

Lepi Miča , Milena Kačavena, Miljana Kulić, Zorica Marković, Jovana Tomić Matora i Ivan Marinković zajedno su pozirali, a ono što je zanimljivo je da baš upravo od njihovog mišljenja, mnogi učesnici Elite prezaju veoma.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

STRAH I TREPET! Džehva stigla u Elitu, vreme je da ih sve postroji!

Zadruga

VREME JE ZA NJEGOV SUD! Upravo počinje podela budžeta Lepog Miće, učesnima kaplje ZNOJ SA ČELA! (VIDEO)

Domaći

HLADAN ZNOJ IM KAPLJE SA ČELA! Učesnici biraju NAJINTUITIVNIJEG među sobom - tenzija u Beloj kući dosegla vrhunac! (VIDEO)

Zadruga

Vreme je za prvu debatu u Eliti! Učesnicima kaplje znoj sa čela! Danas će polemisati o ovoj temi! (VIDEO)

Zadruga

Na teškom zadatku: Darko Tanasijević otkrio učesnicima šta ih danas ćeka! Njima krenuo da kaplje znoj sa čela! (VIDEO)

Zadruga

OBEZBEĐENJE U PRIPRAVNOSTI! Luks i Luka zaratili preko crnog stola, čašćavali se najgnusnijim uvredama! (VIDEO)