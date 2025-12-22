AKTUELNO

Zadruga

Zadao Aneli domaći zadatak: Asmin pokazao svoje veštine u kuhinji, mnoge žene bi mu pozavidele (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

Asmin Durdžić Alibaba iskoristo je slobodno vreme kako bi pripremio večeru za sebe i svoje prijatelje.

Naime, on je ovim potezom zadao domaći zadatak Aneli Ahmić, koja se, kako on kaže, ne snalazi najbolje u kuhinji.

pročitajte još

Treninzi postaju sve rigorozniji: Teodora se uživela u ulogu fintes instruktorke, izgrdila Bebicu zbog hvatanja krivina (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

U isto vreme pekao je krompire u rerni, dok je na tiganju pržio meso. Ovim je dokazao da se odlilčno snalazi u kuhinji za razliku od mnogih, a posebno svoje bivše.

pročitajte još

Nisam imao želudac da idem do kraja: Alibaba priznao da se osvetio Aneli i završio svaku priču s njom, želeo je da je ponizi kao nikoga! (VIDEO)

Podsetimo, on je pre nekoliko dana ismejao Aneli zbog njenog kuvanja supe iz kesice, kada je izjavila da su potrebna samo dva decilitra vode za spremanje supe.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

KRALJEVSKI TRETMAN ZA UROŠA! Dušica priuštila cimeru ugođaj iz snova, mnoge žene bi mu pozavidele (VIDEO)

Zadruga

Rešila da pokaže svoje umeće oko ŠIPKE: Dušica zatražila zadatak od Toše, pa zapenila na Uroša (VIDEO)

Domaći

EVO DA LI MU NEDOSTAJE STANIJA: Asmin progovorio o odnosu sa Dobrojevićevom, Aneli tvrdi da tu nema osećanja (VIDEO)

Zadruga

Momci za poželeti: Korda i Gruja smislili zadatak kako bi obradovali svoje lepše polovine za 8.mart! (VIDEO)

Zadruga

Nikoga ja nisam dirao dok me nije pomenio: Ivan tvrdi da Asmin ne može da živi bez Aneli, on mu sasuo istinu u lice (VIDEO)

Zadruga

Ostavilo je snažan utisak na njega: Asmin podelo sa Minom svoje vrele snove, njena reakcija sve šokirala (VIDEO)