Zadao Aneli domaći zadatak: Asmin pokazao svoje veštine u kuhinji, mnoge žene bi mu pozavidele (VIDEO)

Neočekivano!

Asmin Durdžić Alibaba iskoristo je slobodno vreme kako bi pripremio večeru za sebe i svoje prijatelje.

Naime, on je ovim potezom zadao domaći zadatak Aneli Ahmić, koja se, kako on kaže, ne snalazi najbolje u kuhinji.

U isto vreme pekao je krompire u rerni, dok je na tiganju pržio meso. Ovim je dokazao da se odlilčno snalazi u kuhinji za razliku od mnogih, a posebno svoje bivše.

Podsetimo, on je pre nekoliko dana ismejao Aneli zbog njenog kuvanja supe iz kesice, kada je izjavila da su potrebna samo dva decilitra vode za spremanje supe.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić