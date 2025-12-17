AKTUELNO

Zadruga

Rešila da pokaže svoje umeće oko ŠIPKE: Dušica zatražila zadatak od Toše, pa zapenila na Uroša (VIDEO)

Neočekivano!

Dušica Đokić zatražila je zadatak od Toše da pokaže svoje plesno umeće.

- Dušica je plesačica oko šipke - rekao je Uroš.

- On je bezobrazan. Njemu nabavi šipku i čašu pa nek igra. Ja hoću profesionalan ples da vam odigram koji sam trenirala dve godine - rekla je Dušica.

- To sam i mislio - rekao je Uroš.

- Ne, ti si bezobrazan - rekla je Dušica.

- Ja sam u depresiji, ugojila sam se deset kila - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Samo može da ti pomogne Bebicin trrener - rekao je Toša.

- Ja sam profesionalac, a ona mi se nikad nije obratila - rekla je Dušica.

- Kako izgleda tvoj idealan muškarac? - pitao ej Toša.

- Pa bitno mi je da bude 197 - rekla je Dušica.

- Znaš li da se ovde gube svi kriterijumi - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Istina, ali Iq muže da bude 120 - rekla je Dušica.

- Ti si jedini muškarac kog aj želim. Kad budeš slobodan svrati mi u krevet - rekla je Jovana.

- Znaš li koliko poziva ja imam? Kako se zove guska koja pleše? Đuska! Kako se zove pčela koja kasni? - pitao je Toša.

- Ne znam - rekao je Dačo.

- Saće - rekao je Toša.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

