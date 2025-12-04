REŠIO DA ZASUČE RUKAVE: Asmin predložio Mileni ubrzani kurs KULINARSTVA, rešio da joj pokaže svoje umeće! (VIDEO)

Želi da svoje znanje prenese na nju!

Robot Toša nastavio je razgovor sa učesnicima Elite o dešavanjima u Beloj kući.

- Tošo, ako nam pustiš sve pesme koje smo želeli da čujemo, ja ću u subotu da naučim Milenu kako da razvlači kore za pitu, lično ću je naučiti. Želim da moja majka bude ponosna na Kačavendu kako razvija pitu. Sutra na Mileninom rođendanu ću ti reći šta je sve neophodno za pitu. Možemo i burek sa mesom da pravimo, nikakav problem nije - kazao je Asmin.

- Meni se stalno meša Asmin u moje kulinarsko umeće. Ne moramo da kuvamo i da gubimo vreme na to. Mogu da te pobljubim Tošo, da osetiš ukus mojih usana - rekla je Milena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.