AKTUELNO

Zadruga

REŠIO DA ZASUČE RUKAVE: Asmin predložio Mileni ubrzani kurs KULINARSTVA, rešio da joj pokaže svoje umeće! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Želi da svoje znanje prenese na nju!

Robot Toša nastavio je razgovor sa učesnicima Elite o dešavanjima u Beloj kući.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tošo, ako nam pustiš sve pesme koje smo želeli da čujemo, ja ću u subotu da naučim Milenu kako da razvlači kore za pitu, lično ću je naučiti. Želim da moja majka bude ponosna na Kačavendu kako razvija pitu. Sutra na Mileninom rođendanu ću ti reći šta je sve neophodno za pitu. Možemo i burek sa mesom da pravimo, nikakav problem nije - kazao je Asmin.

- Meni se stalno meša Asmin u moje kulinarsko umeće. Ne moramo da kuvamo i da gubimo vreme na to. Mogu da te pobljubim Tošo, da osetiš ukus mojih usana - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Škola Ivana Marinkovića: Posle njegovih lekcija mnogi štekovi će ostati prazni! (VIDEO)

Zadruga

Rešio da je izvede na pravi put: Alibaba dao Aniti zlatne savete (VIDEO)

Zadruga

Niko te neće sprdati da si "utorak": Bebica rešio da sve uradi za Teodoru, ona hladna kao led! (VIDEO)

Zadruga

NISAM TE IZVREĐAO NI DVA POSTO! Bora rešio da POKAŽE ZUBE Anastasiji, ovo joj više neće dozvoliti! (VIDEO)

Domaći

ZA LJUBAV NISAM: Peja rešio da stavi zid između Ene i njega, otkrio da li su se čuli nakon završetka Elite 8 (VIDEO)

Zadruga

Plaši se susreta sa njom: Janjuš otkrio da neće smeti da pogleda Enu u oči nakon svega, ne želi više da mu se pomene ime Aneli Ahmić! (VIDEO)