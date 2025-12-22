Budi u meni sve najlepše, presrećna sam: Aniti priznala da njoj i Luki cvetaju ruže u odnosu, pa osula rafalnu paljbu po Aneli i Anđelu! (VIDEO)

Presrećna!

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je Anitu Stanojlović u Šiša Baru i tom prilikom progovorila je o svojoj emotivnoj vezi sa Lukom Vujovićem.

- Kako si? - upitao je Darko.

- Čudno, sedam dana se nisam odvojila od Luke i baš mi fali. Lepo nam je za sad i nema mesta za loše stvari, bar ne za sad. On je totalno drugačiji prema meni od Aneli i to svi primećuju - rekla je Anita.

- Koja je razilika između Anđela i Luke? - upitao je Darko.

- Ja sam prilagodljiva osoba kada sam u vezi, ali nekako Anđela sam uvek slušala da ćutim. S Lukom sam totalno opuštenija i to mi mnogo više odgovara - rekla je Anita.

- Šta se dešava sa Đukićem? - upitao je Darko.

- Fora je što smo mi napolju i pijani i trezni imali toliko tema i pričali po šest sati, a sada sedimo po celu noć na garnituri i nemamo temu da prozborimo dve rečenice. Ne znam ni u koga sam zaljubljena više ni u koga nisam - rekla je Anita.

- Kako ti je sa Lukom? - upitao je Darko.

- Prelepo stvarno, plašim se samo ostavljanja i zato se nekako plašim da se vežem - rekla je Anita.

- Anđelo je poželeo Luki sreću - rekao je Darko.

- Kako sam spojila Maju i Aneli, tako sam spojila Anđela i Matoru. On samo gleda da se negde umeša, a mene samo zanima da li je bio iskren na početku kad mi je davao kokice i mandarine ili sad da ne može da me gleda očima. Sada kad vidim neke stvari, ubeđena sam da je Anđelo dobro video kako napolju stoje stvari i da je ušao planski sa mnom u vezu. Sve što je trpeo, trpeo je zbog rijalitija i sve što je trpeo mu sada izlazi na nos - rekla je Anita.

- Kakvo mišljenje si shvatila da ljudi imaju o tebi na nominacijama? - upitao je Darko.

- Bile su dosadne nominacije, mnogi su prećutali svoje pravo mišljenje - rekla je Anita.

- Što mnogima smeta tvoja i Lukina veza? - upitao je Darko.

- Zbog podrške, smetamo mi im jer misle da ćemo pobediti. Mi ćemo imati miran i siguran odnos - rekla je Anita.

- Da li je Aneli ljubomorna? - upitao je Darko.

- Jeste, stalno me provocira i tako dalje. Obećala je da će nam politi krevet, tako da ćemo videti. Radi je sujeta jer je prvi dan kad sam ušla tražila da se menjamo, ja sam njeno uzela, ali ona moje ne može - rekla je Anita.

- Kakvi su ti Anđelo i Aneli? - upitao je Darko.

- Anđelo bi bio s njom da mu je malo veći želudac zbog rijalitija ili podrške, ali nema želudac da trpi i svari njenu prošlost. Nisam to rekla za stolom jer bi on odmah skočio. On je prva osoba u čijim očima vidim mržnju - rekla je Anita.

- Šta bi imala da poručiš Biljani i Baji? - upitao je Darko.

- Da ću im vratiti sina na pravi put - rekla je Anita.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić