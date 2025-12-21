Dokazao si kakva si ljiga od čoveka: Kačavenda aktivirala vređalicu i osula rafalnu paljbu po Luki, više ne može da smisli njegovu foliražu! (VIDEO)

U toku su ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Dragani Stojančević kako bi prokomentarisala ovonedeljne potrčke Luku Vujovića i Anitu Stanojlović.

- Prema Aniti ne osećam ništa loše, ali ne mogu da mislim dobro o osobi koja je povredila Jovanu. Ako je srećna neka uživa, neću ni da je komentarišem. Što se tiče Luke, pogrešila sam mu što sam mu spomenula porodicu, a za drugo mi nije žao. Anitu bih poslala jer mi je uvredila i povredila devojku, ali poslaću Luku - rekla je Dragana.

- Anita jako lepo izgleda, pobednica si i prezgodna. Sve najlepše mislim o tebi kao i o Luki. Želim vam sve najlepše u vezi, oboje ste prelepi i dobri. Poslaću Luku - rekla je Miljana.

- Bila sam apsolutno u pravu da je Luka igrao rijaliti sa Aneli, njemu se žurilo i on i Sandra su imali jako dobar odnos koji se gradio postepeno. Da je u tom odnosu ostao, on i Sandra bi i dan danas bili zajedno. Meni si k*rton na bicikli, naš odnos nikad neće biti popravljen. Ispao si p*čka prema Filipu, treba da te bude sramota. Sa bolesnim ocem si se zezao, to je baš bilo smešno. Ušao si u odnos sa Anitom potpuno fejk. Videla sam po Filipovom izlaganju kako se oseća on, a videla sam kako se osećaš ti. O tebi mislim sve najgore moguće. -

- Anita, ti si jedna prelepa žena, ali mi se tvoje ponašanje uopšte ne sviđa tvoj ponašanje. Osim što si se stilski promenila, suštinu nisi promenila i vrlo je teško menjaš. Anita je meni mnogo iskrenija obzirom da ide grlom u jagode i ovde će biti potpuni karambol, Luka to ni ne sluti. Mislim da je Anđelo direktni uzročnik toga što je ona pobedila. Naravno da ću ostaviti Anitu - rekla je Milena.

Autor: N.Panić