Ostavio si oca zbog novca: Miljana osula rafalnu paljbu po Luki zbog ulaska u rijaliti, ne može da veruje da nije ostao kući da čuva tatu! (VIDEO)

Skandal!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević dao je reč Miljani Kulić kako bi progovorila o odnosu Luke Vujovića i njegovog oca Baje.

- Ja ne mogu da verujem da čovek ima rak prostate i on da ostavi oca, a nije ušao zbog novca u rijaliti. Ne zna se da li će čovek živeti mesec, dva ili tri i on umesto da poslednje dane života da provodi sa ocem, on ulazi u rijaliti i sprda se sa testamentima i glupostima. Ne mogu da verujem da takvi ljudi na svetu postoje, a pritom sve ima i ostavi oca da uđe u rijaliti - rekla je Miljana.

- Vi se sprdate kad kažete da igram rijaliti i ostalo, ali meni je žao što sam izabrao da uđem ovde, a ne da budem s ocem - rekao je Luka.

Autor: N.Panić