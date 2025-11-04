Što bih joj javljala? Aneli priznala da Biljanu nije obavestila da je spavala kod Karića i da joj je šlepao auto, Luki pala vilica od šoka! (VIDEO)

Skandal!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić kako bi otkrila da li se čula sa Lukinom majkom, Biljanom.

- Da li ti je Biljana rekla koga da zoveš za auto? - upitao je Milan.

- Ne, apsolutno ne - rekla je Aneli.

- Zbog čega joj nisi rekla da spavaš kod Karića? - upitao je Milan.

- Mi se uopšte nismo čule, što bih joj javljala? - upitala je Aneli.

- Gde ti se pokvario auto? - upitao je Milan.

- Ja sam bila u gradu i krenula sam kući, ispred stana mi crkne auto i pozvala sam Osmana, a on mi je rekao da zovem Stefana - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić