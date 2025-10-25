AKTUELNO

Zadruga

Da svet padne, nema, kraj, nije se dozvala pameti: Rada prenela Luki šta je zatekla u pabu, on se ogolio do koske (VIDEO)

Skandal!

Rada Todorović odvela je Luku Vujovića sa strane, te mu je tom prilikom otkrila šta je na žurki zatekla u pabu kada je reč o Aneli Ahmić.

- Znaš ono veče kada si počeo da plačeš, ja sam došla do Aneli i Zorice, ja sam rekla Aneli da preteruje i njena reakcija je meni lično delovalo kao da je njoj drago što si plakao - rekla je Rada.

INTERES JE JAČI OD VEZE! Lepi Mića svu odgovornost zbog raskida svalio na Luku, Aneli pokušala da opere sebe: Ja imam emocije, sve bih mu oprostila (V

- Ma dobro, nema veze - rekao je Luka.

- Meni je ona nejasna, ja sam na tvojoj strani - rekla je Rada.

LUKA SAM SEBI OTVARAO FAN STRANICE! Aneli ponovo izdala verenika, on uprkos svemu pokušao da je zaštiti (VIDEO)

- Ja za Groficu ne mogu da kažem ružnu reč, a ako ona pronalazi zamerku, Bože moj. Ja sam je vozio na aerodrom kada je putovala nazad, ja o ženi mislim sve najbolje. Može svet da padne, ne ide, nije se dozvala pameti i kraj priče. Meni bi bilo lakše da kaže sve i gde mi zamera i sve, okej, ima razloge, ali nemoj da mi okrećeš priču, a napolju je bila presrećna - rekao je Luka.

- Meni je delovalo od starta da je tražila razlog da se posvađate - rekla je Rada.

- Šta hoćeš?! Šta drugo da ti dam?! Izgleda da sam trebao da flertujem, varam, da trošim pare na gluposti - rekao je Luka.

Da, istina je, ukinuto mi je sve: Luka konačno potvrdio Kačavendine navode o Bajinom ''zavrtanju slavine'', pa se osvrnuo na Anelino ponašanje: Osećao

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

