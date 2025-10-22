AKTUELNO

Zadruga

Setila se: Aneli pronašla vremena da popriča i sa Neriom, on joj ogolio dušu do koske! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Konačno!

Aneli Ahmić pronašla je vreme i za svog sestrića Nerija Ružanjija, te su se osamili u dvorištu i popričali o njegovoj ćerki Arii i o Anelinoj ćerkici Nori zbog čega su se sve vreme smejali.

- Fali mi da vozim auto - rekao je Nerio.

pročitajte još

Ona te šah-matirala: Janjuš stao u Anelinu zaštitu i Kačavendi zapušio usta, ona gori od ljubomore! (VIDEO)

- Tek će ti faliti - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Auto, muzika i samo vozim, a ne znam ni gde idem - rekao je Nerio.

- Fali li ti malo? - upitala je Aneli.

- Kako ne, fale mi i Hana i Aria. Taman je počela da priča i ja sam došao ovde - rekao je Nerio.

pročitajte još

Htela si da nas sprečiš da vakcinišemo dete, kad si čula Ariju zadnji put?! Novo oglašavanje Neriove Hane, udarila na Situ i njeno majčinstvo kao nika

- Ozbiljno? - upitala je Aneli.

- Da - rekao je Nerio.

- Nora ih sve postrojava u kući, ne možeš da zamisliš šta im radi. Postroji ih i ona ih udara jer joj nešto nije po volji - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Baš je građena kao rambo - rekao je Nerio.

pročitajte još

Nije dugo potrajalo! Palo pomirenje, Aneli povukla prvi potez, Luka je privukao uz sebe i snažno zagrlio (VIDEO)

- Sva je kao glumica kad joj nešto treba - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne izaziva u meni bes, neću da se njena mama stresira: Terza se ogolio do koske, progovorio o vezi s Minom, pa joj zamerio provođenje vremena sa Asmin

Domaći

Ovo su svi čekali: Milica rešila do koske da raskrinka Sofiju Janićijević, pa otkrila Kariću njenu prošlost do najsitnijih detalja! (VIDEO)

Zadruga

Isplivala istina: Asmin priznao da li je varao Aneli sa Stanijom, Janjuš dolio ulje na vatru: Njoj je samo novac u glavi (VIDEO)

Zadruga

Konačno se setila trudne Milice?! Teodora Delić smatra da Terza nije ispao iskren, jedva dočekala da osoli po Sofiji! (VIDEO)

Zadruga

Iskren do koske! Anastasija se požalila Toši šta je muči, on joj dao savet zlata vredan (VIDEO)

Zadruga

Ispovest Ene Čolić o sumnjivoj prošlosti: Odala poruke Bore Santane i oblatila ga za sva vremena, progovorila o odnosu sa Gastozom, a evo da li se ika