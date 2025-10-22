Setila se: Aneli pronašla vremena da popriča i sa Neriom, on joj ogolio dušu do koske! (VIDEO)

Konačno!
Aneli Ahmić pronašla je vreme i za svog sestrića Nerija Ružanjija, te su se osamili u dvorištu i popričali o njegovoj ćerki Arii i o Anelinoj ćerkici Nori zbog čega su se sve vreme smejali.
- Fali mi da vozim auto - rekao je Nerio.
- Tek će ti faliti - rekla je Aneli.
- Auto, muzika i samo vozim, a ne znam ni gde idem - rekao je Nerio.
- Fali li ti malo? - upitala je Aneli.
- Kako ne, fale mi i Hana i Aria. Taman je počela da priča i ja sam došao ovde - rekao je Nerio.
- Ozbiljno? - upitala je Aneli.
- Da - rekao je Nerio.
- Nora ih sve postrojava u kući, ne možeš da zamisliš šta im radi. Postroji ih i ona ih udara jer joj nešto nije po volji - rekla je Aneli.
- Baš je građena kao rambo - rekao je Nerio.
- Sva je kao glumica kad joj nešto treba - rekla je Aneli.
Autor: N.Panić