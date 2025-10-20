Iskren do koske! Anastasija se požalila Toši šta je muči, on joj dao savet zlata vredan (VIDEO)

Šok!

Toša je potom došao do Bore Santane, te je porazgovarao sa njim i Anastasijom Brčić, njegovom devojkom.

- Ja vidim da je ona (Anastasija) u teškom problemu - rekao je Toša.

- Strah me je šta će mi tata reći - rekla je Anastasija.

- E je*iga, o tome si trebala ranije da razmišljaš. Ćale je ćale, uvek će te voleti - rekao je Toša.

- To je u pravu, al' me je sramota - rekla je Anastasija.

- Je l' ti misliš da on nikada u životu nije pravio sr*nje od kog ga je sramota?! Verovatno se i on uplašio šta će mu njegovi reći i eto vidiš, dobio je tebe - rekao je Toša.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić