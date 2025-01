Iskrena do koske! Sofija otkrila da li se ona i Terza gledaju, Mića mu dao savet ZLATA VREDAN (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević dao je reč Sofiji Janićijević.

- Slažem se sa Terzom, nismo imali poglede...Iskreno, mi smo imali neke razgovore na tu temu dok smo bili zajedno, on je meni rekao da misli da su ga radili kompleksi dok smo bili u vezi. Slažem se sa svim što je rekao, zaista, ali je pominjao više puta da ima te komplekse. Deset odsto jeste kompleks, 90 se zaljubio - rekla je Sofija.

- Što se tiče ovih sada pogleda, to nema veze s tim, nije ga spomenula 10 dana, nije ni "T" spomenula. Nema ništa između njih dvoje, ali je glupo da komentariše nju sa strane - rekao je Dača.

- Sam odnos Milice prema ovome pokazuje da se on zaljubio kao tele. Samo pitanje njima postavljeno za vreme Igre istine, videlo se da se zaljubljuje iz dana u dan, sve govori da je to radio jer je odlepio za Sofijom. Ja sam Terzi govorio da mora da bude otac svaki dan do kraja života i svakoga dana sve bolji i bolji - rekao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić