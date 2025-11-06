OVAKAV PREOKRET NIKO NIJE OČEKIVAO! Aneli ponovila da je Asmin ostavio, a NE PREVARIO (VIDEO)

Skandal!

Po povratku sa kratke pauze za reklame, voditelj Milan Milošević dao je reč Lepom Mići.

- Ja nisam ništa ublažio, samo sam došao do zaključka da ona sa Asminom nije bila u vezi. Ona je sama rekla da je ona bila van odnosa sa Asminom kada je on otišao za Ameriku, ja sam samo rekao: "Znači tebe Asmin nije prevario sa Stanijom" - rekao je Mića.

- Ostavio me, da - rekla je Aneli.

- Ja kažem samo šta je meni rekla devojka. Ja sam joj rekao samo da nije prevarena sa Stanijom, ako je varao, varao je sa Valentinama i ostalima. Šta god bilo, ona i Asmin moraju da sednu za sto i da razgovaraju - rekao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić