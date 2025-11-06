AKTUELNO

Zadruga

OVAKAV PREOKRET NIKO NIJE OČEKIVAO! Aneli ponovila da je Asmin ostavio, a NE PREVARIO (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Skandal!

Po povratku sa kratke pauze za reklame, voditelj Milan Milošević dao je reč Lepom Mići.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja nisam ništa ublažio, samo sam došao do zaključka da ona sa Asminom nije bila u vezi. Ona je sama rekla da je ona bila van odnosa sa Asminom kada je on otišao za Ameriku, ja sam samo rekao: "Znači tebe Asmin nije prevario sa Stanijom" - rekao je Mića.

- Ostavio me, da - rekla je Aneli.

- Ja kažem samo šta je meni rekla devojka. Ja sam joj rekao samo da nije prevarena sa Stanijom, ako je varao, varao je sa Valentinama i ostalima. Šta god bilo, ona i Asmin moraju da sednu za sto i da razgovaraju - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Šok preokret: Nerio javno tražio od Aneli da se izvini Hani i poslao je u izolaciju, takmičari likuju na sav glas! (VIDEO)

Domaći

Da nije Ivana, niko je se ne bi sećao: Marinkovićev kum Gera udario na Gocu Tržan, pa progovorio o Leni! (VIDEO)

Zadruga

Što bih joj javljala? Aneli priznala da Biljanu nije obavestila da je spavala kod Karića i da joj je šlepao auto, Luki pala vilica od šoka! (VIDEO)

Zadruga

Raskid u najavi: Aneli priznala Luki da joj se zgadio i da nije mogla očima da ga gleda, on u totalnom šoku! (VIDEO)

Lifestyle

KUM UDARIO MLADU, PA PLJUNUO MLADOŽENJU! Neviđeni SKANDAL na venčanju - ovakav RASPLET niko ne bi očekivao

Zadruga

Nikad nisam osetio nešto prema Maji: Luka priznao da nema potrebu da vređa Marinkovićevu, Aneli pobesnela: Ne obraćaj mi se večeras! (VIDEO)