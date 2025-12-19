Ima fetiš na Stanijine muškarce: Dača osuo rafalnu paljbu po Maji Marinković, više ne može da smisli zvezdu u pokušaju! (VIDEO)

Unakazio je!

U toku su ''Nominacije Odabranih'' takmičara, a Dača Virijević je dobio naredni reč i tom prilikom nominovao Maju Marinković.

- Ja znam da vi nećete navoditi Maju Marinković, ali iskreno to nije zdravstveni problem već estetski, to je totalno druga stvar. Mnogo je ispala loša sinoć prema meni samo zato što nije smela da kaže Kačavendi, Matoroj i Bori ono što misli. Poziva se na tri ili četiri čoveka da su joj prijatelji od spolja, a oni se nisu našli da je presvuku ovako ranjenu već sam ja to radio. Mislim da se pogubila u rijalitiju i da ne zna gde bije. Ona želi da bude u nekoj temi, ali smatra da će Stanija ući i da će ona izvući deblji kraj. Niko joj nije kriv što se meni sama poveravala, devojka ima 30 godina i treba sama da razmišlja - rekao je Dača, pa dodao:

- Maja se pogubila u celom ovom rijalitiju, mislim da ne može da spava jer zna šta je uradila. Boli nju k*rac za Staniju i da li će ispasti drugarica, videli smo da je do pre dve nedelje pričala da joj je Stanija drugarica, a sad se nisu videle ni pet puta u životu naravno. Pozdravljala je Šarenog u kameru, ali vidimo da se prešaltala na drugog Stanijinog momka s kojim je Stanija bila u vezi tri godine. Ima neki fetiš na Stanijine momke, a ne zna kako da ispolji to iz sebe, i zbog toga ne spava noćima. Moja nominacija ide Maji Marinković. Stojim iza svega što sam rekao sinoć, to je osoba koja je bila sa deset ljudi u rijalitiju. Ona je zvezda u pokušaju, ništa drugo - rekao je Dača.

Autor: N.Panić