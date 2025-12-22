AKTUELNO

Zadruga

Za deset piva prodaješ pi*ku: Uroš isteruje lažnu pravdu, iskoristio priliku da isponižava Aneli (VIDEO)

Haos!

Uroš Stanić umešao se u borbu Aneli Ahmić za bračni krevet, te je brže-bolje iskoristio priliku da je isponiživa zbog njenih ljubavnih izbora.

- Ivan je govorio da ti je prljavo ispod kreveta - rekao je Uroš.

- Ma ne zanima me - rekla je Aneli.

- Ja nisam balavica - rekla je Zorica.

- Jesi rekla da hrče? - pitao je Uroš.

- Ja sam joj rekla da hrče - rekla je Zorica.

- Koliko se ljudi ovde čepe. Ja ću te čepiti iako imaš podršku. Po čemu si poznata? Po je*ačini i blamu? Za deset piva prodaješ usne! Za deset piva bi prodala pi*ku - rekao je Uroš.

- Ti si prva pitala i došla zato sam i rekla - rekla je Zorica.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

