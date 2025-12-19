Sramota me, ljubio sam se za tri piva! Aneli se raspala na komade nakon što je Asmin ponovo zalepio za dno: Zamisli da šetam sa njom, a ona bila trudna sa Janjušem (VIDEO)

Haos!

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Asmina Durdžića, kako bi sa njim porazgovarao o njegovom odnosu sa Aneli Ahmić.

- Ja nju nikad nisam pitao da li je u nekoga zaljubljena, šta me briga za to. Šta nju briga sa kim sam ja i sa kim ću biti. Bitno je da sam se uverio da ona nije zla osoba. Poljubac nije poniženje, ali ona slika kako stojim sa kesom pink boje, dok mi ona otima, kao zadnji klošar koji prosi pivo. Mene je sramota samog sebe. Dozvolio sam sebi da se ljubim za pivo. Osećam se kao da sam poludeo. Tek kad sam video kesicu sa pivom... Fuj! Ja nisam mislio da bi ona bila sa mnom samo zbog para. Hvala Bogu sad znam da je dobro zaradila. Ne smatram da ona mene toliko voli da bi živela sa mnom bez problema. Ona mene da voli, ona bi mene poštovala - rekao je Asmin.

- Vadi se na utorak i na svađu. Moram da te demantujem - skočila je Aneli.

- Samo nek me pusti na miru ako želi dobar odnos. Šta je mislila da ću da uđem i da zaboravim sve, ne zanima me to u životu - rekao je Asmin.

- Rekao si da ona i njena sestra nisu sposobne da vole - rekao je Darko.

- Pa nisu. Bebica i Teodora se vole, ali se ne poštuju. Ja nju volim, a nisam je poštovao. Pa ne! Ja nju nikad nisam voleo! - rekao je Asmin.

- Rekao si da nikad ne bi dozvolio sebi da budeš sa Aneli - rekao ej Darko.

- Zamisli da šetam sa njom po Budvi, a ona bila sa Janjušem trudna!? - rekao je Asmin.

- Mi nikad nismo išli u Budvu nego u Italiju na more gde nas niko ne poznaje - skočila je Aneli.

- Ja kad sa nekom devojkom budem mene njena prošlost ne zanima, ali ako prekinem i ona bude sa nekim, pa se pomirim ja bih se osetio kao da me taj dečko or*lno zadoljava - rekao je Asmin.

- Ona je vazda ista! Niste vi nju upoznali na Sorboni nego na društvenim mrežama - ubacio se Mića.

- Šta kažeš na to što je rekla da će Staniji da j mater? - pitao ej Darko.

- Videćemo ako dođe - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić