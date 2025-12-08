AKTUELNO

Foto: TV Pink Printscreen

Biće haos!

Nakon što je Aleksandra Babejić izbačena iz "Elite 9" stiglo je njeno pismo na adresu Bele kuće.

Ona je za vođu ostavila Aneli Ahmić, a učesnici su odmah počeli da je ogovaraju u pušionici. Milena Kačavenda je bila ubeđena da će ona zajedno sa Janjušem biti potrčko.

- Da imam s*ks da prostite, ja ne mogu da joj kažem šta bi htela. Reći će sve što msili, samo istinu, ja da je upalim. Nikad to ne bih uradila. Čuče šta ču joj kasti - imitirala ju je Milena, a onda dodala:

- Ona je glupa kao k*rac a Luka će joj reći kome šta da da - zaključila je Kačavenda.

