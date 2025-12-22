AKTUELNO

Zadruga

Divljački s*ks Luke i Anite: Sve puca u izolaciji od žestokih udaraca, ona umalo završtila na sav glas! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nisu mogli da se suzdrže!

Luka Vujović i Anita Stanojlović bili su ovonedeljni potrčci, ali su odlučili i večeras da borave u izolaciji. Boravak tamo proteklih ih je veoma zbližio, te usled velike strasti, nisu imali kočnice i rešili su da uplove u emotivan odnos.

Ljubavne igrarije u cik zore: Anita i Luka izgubili svaku kočnicu, sve se trese od strasti (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Oni su i ovog jutra s nestrpljenjem čekali da dođu u krevet, a odmah nakon što su prilegli, krenuli su s razmenjivanjem nežnosti, nakon čega je usledila vrela akcija. Čini se da su im ovoga puta popustile sve kočnice obzirom da je pucalo na sve strane, a Anitini uzdasi odzvanjali su izolacijom.

Žestoko raskrinkavanje: Pop priznao da Luka voli Aneli i da joj samo tera inat s Anitom, ovo će napraviti haos u Eliti! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.Panić

#Anita Stanojlović

#ELITA

