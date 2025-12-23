AKTUELNO

Zadruga

Razočaraću se ako nije trudna: Nerio priželjkuje drugo dete, pa ponovo progovorio o teroru koji je pretrpeo od majke Site (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Priželjkuje bebu!

Nerio Ružanji otvorio je svoju dušu kada je njegova verenica Hana Duvnjak otišla da radi test za trudnoću, pa je priznao koliko zapravo želi prinovu.

- Ja sam i hteo ovo, kako neko ne bi malu bebu i slatku. Voleo bih definitivno. Uzbuđen sam! Biću razočaran ako nije. Kad već može napolju da psuje ovo jedno dete, zašto bi Siti doveli drugo. Kako može da vređa i da se pravi kao lažna baba? Ja mislim da se odnos mene i moje majke neće popraviti. Dao sam joj toliko šansi i najbolje je da svako ode svojim putem. Ja imam veće ciljeve i veće planove, nisam toliko mali - rekao je Nerio.

ŽELELA BIH ĆERKU: Hana otkrila da planira da rodi još dvoje, Nerio priznao koje ime želi za sina (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Sa njom će provesti sedam dana u hotelu: Viktor izabrao omiljenu osobu (VIDEO)

- Koliko te bole reči tvoje majke koja i dalje priča? - pitao je Milan.

- To je žena koja je najveće dno. Gadno, odvratno i ponižavajuće, ali to je Sita

Autor: A.Anđić

