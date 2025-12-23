Razočaraću se ako nije trudna: Nerio priželjkuje drugo dete, pa ponovo progovorio o teroru koji je pretrpeo od majke Site (VIDEO)

Priželjkuje bebu!

Nerio Ružanji otvorio je svoju dušu kada je njegova verenica Hana Duvnjak otišla da radi test za trudnoću, pa je priznao koliko zapravo želi prinovu.

- Ja sam i hteo ovo, kako neko ne bi malu bebu i slatku. Voleo bih definitivno. Uzbuđen sam! Biću razočaran ako nije. Kad već može napolju da psuje ovo jedno dete, zašto bi Siti doveli drugo. Kako može da vređa i da se pravi kao lažna baba? Ja mislim da se odnos mene i moje majke neće popraviti. Dao sam joj toliko šansi i najbolje je da svako ode svojim putem. Ja imam veće ciljeve i veće planove, nisam toliko mali - rekao je Nerio.

- Koliko te bole reči tvoje majke koja i dalje priča? - pitao je Milan.

- To je žena koja je najveće dno. Gadno, odvratno i ponižavajuće, ali to je Sita

Autor: A.Anđić