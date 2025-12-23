SVE RADI DA BI OPRAO ONU... Aneli rešila da raskrinka Asmina, ubeđena da iza svega stoji Stanija (VIDEO)

Šok!

Nakon kraće pauze u Elitu se vratio voditelj Milan Milošević koji je pokrenuo temu o odnosu Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, te je podigao Aneli:

- On je hteo imati seks sa mnom, to što on priča da nije hteo, to je laž. Kada se neko nekome gadi, a ja znam Asmina, kada se njemu neko gadi, on ne može imati erekciju, a na mene je imao - rekla je Aneli pa je dodala:

- On ništa nije radio na silu, to sve radi da se opere, on je Staniju ostavio pre mene. On igra igru i sa Majom, kao želi je, a igra igru. On sve radi sada ovako, da se opere, ali ništa nije radio sa mnom na silu. Ja nisam tip devojke koja će da kaže da su svi ludi za mnom, ovde je Maja taj tip, a ono sve što se desilo, desilo se jer je on to želeo. On se zaigrao sa Majom, ali smatram da ga Maja ne interesuje, sve radi planski, jer zna da će Stanija da uđe bar kao gost, ja smatram da je ovo sve igra njega i Stanije, da bi ona ispala je*ena stranka, tu su svi upetleni, sada se sve vrti oko nje, on čeka nju da dođe, a ima plan da bude sa mnom i da smuva Maju da bi sutra Maja i ja ratovali sa Stanijom. Moram da kažem on ne voli Staniju, ona nije deo njegovog života, niti on ima budućnost sa Stanijom, postoje dokazi da je on varao nju, gde je i šta radio po diskotekama, a ovo radi samo da joj se dodvori - rekla je Aneli.-

- Kako ti gledaš na to što on priča da ga je sramota za sve - rekao je Milan.

- Ljudi on mene zove da spavamo u hotel. Ja se osećam poniženo, a on je mene ostavio zbog one fu*setine napolju, njih dvoje će mene da napadaju, malo će njega da napada, kako je on došao da se bori i brani njihovu ljubav, a on je zavšrio sa mnom, onom koja mu se gadi, on je lažov i smeće, koji je spreman na sve, njega ne zanima dete, iskreno mislim da mrzi dete, i da može izbrisati taj period, da se Nora ne bi ni rodila. Menjam ja mišljenje, svaki dan sklapam kockice. - rekla je Aneli.

- Najviše bi voleo da te nisam upoznao, mrzim te - rekao je Asmin.

- Osećam se poniženo, ali se ne kajem, ja sam u tom momentu htela to da uradim, Koliko mi je donelo loše, toliko mi je donelo dobro, rekla sam koji scenraio će biti, čekam nju da dođe - rekla je Aneli.

- Maja je rekla njemu da je Dača zaljubljen u njega - dodao je Milan.

- To je prijatelj, stariji si od mene dvadeset godina, sram te bilo - dodao je Dača.

- Ajde ćuti tu, to je Maja rekla - govorio je Asmin.

- Ja sam rekla prva, a on je potvrdio - dodala je Maja.

- Ti si folirant, svi su zaljubljeni u tebe, pričao si da je Mina zaljubljena u tebe, a ona bila sa Terzom - rekao je Dača.

- Rekoa sam da je bila zaljubljena prvih petnaest dana - dodao je Asmin.

- Ma sram te bilo bre, koji si ti lažov, je*ao si advokate - rekao je Dača.

- Tvoj tata je*be advokate, to ću u facu da mu kažem ja - rekao je Asmin.

- Kome ćeš ti da kažeš, i tvoj tata - dodao je Dača.

- Moram da dodam da on sve radi da bi sebe oprao, moram da kažem da on juri Maju, a sve ovo je isplanirao, on nije debil, ali je pi*ka muška.

Autor: N.B.