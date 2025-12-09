RADIKALNE PROMENA: Milosava rešila da ove nedelje odmori od fizičkih poslova, Aneli odlučila da KAZNI sve neradnike na OVAJ način! (VIDEO)

Šok!

Gordana Džehverović sazvala je hitan higijenski sastanak kako bi učesnici Elite dobili ovonedeljna zaduženja oko čišćenja kuće, ali su većinski pokušali da izbegnu spremanje kuće.

- Ove nedelje je par nas pošteđeno. Goco, ne radim ništa ove ndelje, baš ništa neću raditi, takvu sam odluku donela. Neka sad rade ove druge što do sad apsolutno ništa nisu radile - kazala je Milosava.

- Neću ni ja da radim, briga me - dodala je Rada.

- Večaras ću dati budžete za žurku samo dragim ljudima, jer nećete da čistite, samo da vam bude jasno. Samo su se muškarci javili da počiste, sram da vas vude. Dušica je najbezobraznija, zbog nje će samo meni dragi ljudi dobiti večeras budžete - rekla je Aneli.

