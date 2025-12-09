AKTUELNO

Zadruga

RADIKALNE PROMENA: Milosava rešila da ove nedelje odmori od fizičkih poslova, Aneli odlučila da KAZNI sve neradnike na OVAJ način! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Gordana Džehverović sazvala je hitan higijenski sastanak kako bi učesnici Elite dobili ovonedeljna zaduženja oko čišćenja kuće, ali su većinski pokušali da izbegnu spremanje kuće.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ove nedelje je par nas pošteđeno. Goco, ne radim ništa ove ndelje, baš ništa neću raditi, takvu sam odluku donela. Neka sad rade ove druge što do sad apsolutno ništa nisu radile - kazala je Milosava.

- Neću ni ja da radim, briga me - dodala je Rada.

- Večaras ću dati budžete za žurku samo dragim ljudima, jer nećete da čistite, samo da vam bude jasno. Samo su se muškarci javili da počiste, sram da vas vude. Dušica je najbezobraznija, zbog nje će samo meni dragi ljudi dobiti večeras budžete - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

REŠILA DA ZAVEDE RED: Učesnici moraju da ZASUKU RUKAVE, Džehva odlučila da preduzme radikalne mere! (VIDEO)

Domaći

Milosava već osvojila srce ovog takmičara: Milan otkrio sve, ona rešila da sačuva tajnu! (VIDEO)

Domaći

BIZARNIJE OD OVOGA NE MOŽE! Baja se oglasio i DEMANTOVAO Lukine navode da ima RAK! Optužio svog sina da na OVAJ način pokušava da zadrži Aneli!

Zadruga

SPREMNA DA PREDUZME RADIKALNE PROMENE: Dragana rešila da suzbije svoje nagone i na OVAJ način se distancira od Matore! (VIDEO)

Zadruga

TVOJ BIVŠI MUŽ ĆE BITI MOJ: Milosava rešila da se osveti Aneli jer joj je uništila vezu sa Jovanom (VIDEO)

Zadruga

'DRŽALA SAM U SEBI MNOGE STVARI!' Miona odlučila da iznese SAV PRLJAV VEŠ iz veze sa Stanislavom! Odlučila na ovaj način da mu se OSVETI! (VIDEO)