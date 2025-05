SPREMNA DA PREDUZME RADIKALNE PROMENE: Dragana rešila da suzbije svoje nagone i na OVAJ način se distancira od Matore! (VIDEO)

Ipak su je reči njenih najmilijih osvestile?!

Dragana Stojančević istakla je da je pogađaju komentari od strane učesnika na račun njenog odnosa sa Jovanom Tomić Matorom, te je istakla da će i zbog njene porodice preduzeti radikalne mere, kako se ne bi stresirali zbog njihove bliskosti.

- Razumem svoju porodicu, ako ih je povređivalo to što smo Matora i ja bile malo slobodnije. Više se to neće dešavati. Ja sam je terala da kad smo u krevetu ona diže ruke, samo da se ne bi pomislio kako smo intimnije bile. Ako se oslobodi neki drugi krevet, ja ću da pređem, ako treba. Ne želim samo pred takmičarima da se pravdam da li ja volim svoju porodicu. Mene boli to što ispada kako sam sebična - kazala je Dragana.

- Samo je važno da nema neke preterane bliskosti. Nemojte da se izbegavate, ali nema grljenja i ljubljenja. Samo da tvoja prodica ne gleda te stvari - kazala je Slađa.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.