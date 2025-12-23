NIKAD SUROVIJA: Miljana očitala lekciju Aneli i Asminu, poručila im da se uozbilje zbog Nore: ONA ĆE IMATI PROBLEM ZBOG VAS (VIDEO)

Nerealno!

Lepi Mića je ustao kako bi prokomentarisao odnos Aneli Ahmić i Asmina Durdžića:

- Asmin je ušao ovde kao omiljena ličnost određene grupacije ljudi, a kada je rečeno sve što je rekao, prestao je da bude zanimljiv. On je imao siutacija ovde, pljunuo ga je Uroš, ova ga je šamarala, a on je prekinuo odnos sa svima, sada ne priča ni sa kim. Ko podžava ovaj odnos taj je bolestan, najbolje je kada se roditelji vole maze i paze. - rekao je Mića.

- Ja moram da kažem, ovaj Uroš pe*erčina priča kako sam ja zadovoljila Asmina. Naime, on je spavao sa mnom u mom krevetu, nije došlo ni do čega, niti je bilo poljupca, njemu se digao, a ja sam se okrenula - rekla je Miljana.

- Mene ona nikada nije pipnula intimno, a Uroš mali priča svašta. Nikada me nije pipnula, niti bilo šta- govorio je Asmin.

- Digao mu se jeste, ali ništa nije bilo - dodala je Miljana.

- Ja kada sam se probudio gledao sam da li sam mokar, šalu na stranu ja sam tu za Miljanu uvek - dodao je Asmin.

- Ku*vo, idi pu*i ku*ac Asminu ispod pokrivača - vikao je Uroš.

- Pozdravio te tata - rekla je Miljana i sela Asminu

- Idi jaši tog propaliteta, d*oljo jedna - vikao je Uroš.

- Moma da se vratim na Asmina i Aneli, meni je tu samo žao Nore, oni ne igraju igru na svoju štetu, oni rade samo na štetu svog deteta. Najveći problem je što su se Luka i Asmin udružili protiv Aneli - rekla je Miljana.

Autor: N.B.