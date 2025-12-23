AKTUELNO

Zadruga

Ponosno poneo titulu najrealnijeg u ljubavi: Anđelo odlučio da više ne gubi vreme, doneo neočekivanu odluku (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Čitaoci portala Pink.rs imali su priliku da tokom subotnjeg popodneva glasaju u našoj anketi za učesnike Elite 9 koji su najrealniji, a sada je voditelj Milan Milošević saopštio rezultate ankete u Beloj kući:

3. mesto zauzela je Anita Stanojlović

- Ona uvek očekuje da bude u ozbiljnim vezama i da bude priznata. Ona uvek ima realna očekuivanja, ali kako se završe videli smo i sa Anđelom i sa Majom Marinković - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

2. mestoi zauzeo je Filip Đukić

- Filip se direktno i precizno izjašnjava po pitanju svojim emocija, jasno odvaja emocije i se*s. Kada bi našao devojku koja mu odgovara u svakom smislu on bi ušao u vezu - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Važi za sve moje stavove od početka. Jedino nisam ispao korektan prema Aniti na početku. Prošlo je pet godina od mog poslednjeg učestvovanja i dosta sam stvari promenio - rekao je Filip.

1. mesto zauzeo je Anđelo Ranković﻿﻿

- Mene znaju od ranije kakav sam bio, grešio sam dosta, ali svaka škola se plaća. Osećam da od moje ljubavne veze i odnosa neće biti ništa, a ja više nemam vremena za zaje*ancije - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

