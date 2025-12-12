AKTUELNO

Odlučio da se promeni zbog nje: Anastasija i Bora konačno ustanovili srž svojih problema, pa spustili loptu (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Anastasija Brččić prosipa hvalospev o Bori Santani i priznaje da je nervira njegov fizički izgled.

- Ja to znam, ona je meni sve to rekla. Rekla je i da imam pogan jezik, pa više to ne radim, ne svađam se više. Ja sam se promenio na bolje i nemam nekih problema. Ja sam se zaljubio u nju, ona mi prija. Ona je meni i za Murata rekla i znam kako se ona zeza - rekao je Bora.

- Naš najveći probelm je u komunikaciji kad dođe do svađa. On pokušava da izbegne razgovore o svađi - rekla je Anastasija.

- Ona ga samo hvali i kaže da joj nedostajem, ali neće da ide kod njega. Ona ima prebačaje. Oni su mi baš nekako slatki - rekla je Boginja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

