ZBOG OVE ANKETE SVI POKUŠALI DA SE OPRAVDAJU: Aneli tvrdi da su za sve zaslužni Luka i Asmin (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditelj Milan Milošević je otkrio takmičarima koji takmičari imaju najnerealnija očekivanja:

- Treće mesto je osvojio Asmin, da li to ima veze sa Aneli ili Maju - upitao je Milan.

- Ovo može biti i pozitivno i negativno, možda sam ja očekivao da me Aneli poštuje, ili Maja da me ceni kao muškarca, i to je to - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Drugo mesto je za Anitu - dodao je Milan.

- Ovo ima veze sa Filipom da sa bila nerealna i očekivala neke stvari od njega - rekla je Anita-

- Prvo mesto je za Aneli - rekao je Milan.

- Ovo ima veze i sa Lukom i Asminom, da pređemo granice, dopustili smop to sebi - rekla je Aneli-.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

