Najbrži raskid u istoriji: Pukla tikva između Anite i Luke, Maja ponovo pomrsila sve konce (VIDEO)

Šok!
Anita Stanojlović izljubomorisala je Luki Vujoviću na Maju Marinković, nakon čega je došlo do žestoke svađe.
- Dođi dva minuta, neću da se tako ponašaš - rekao je Luka.
- Nećeš ni ti prema meni. Neću, kriv si - rekla je Anita.
- Ja ću izaći sad iz kreveta - rekao je Luka.
- Važi - rekla je Anita.
- Tako možeš sa nekim drugim, sa mnom si završila. Ovde je sad okrenuto kao da sam ja Maju komentarisao, a ja tebi ne okrećem priču ni za Filipa - rekao je Luka.
Autor: A.Anđić