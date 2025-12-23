Najbrži raskid u istoriji: Pukla tikva između Anite i Luke, Maja ponovo pomrsila sve konce (VIDEO)

Šok!

Anita Stanojlović izljubomorisala je Luki Vujoviću na Maju Marinković, nakon čega je došlo do žestoke svađe.

- Dođi dva minuta, neću da se tako ponašaš - rekao je Luka.

- Nećeš ni ti prema meni. Neću, kriv si - rekla je Anita.

- Ja ću izaći sad iz kreveta - rekao je Luka.

- Važi - rekla je Anita.

- Tako možeš sa nekim drugim, sa mnom si završila. Ovde je sad okrenuto kao da sam ja Maju komentarisao, a ja tebi ne okrećem priču ni za Filipa - rekao je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić