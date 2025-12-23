AKTUELNO

Zadruga

Najbrži raskid u istoriji: Pukla tikva između Anite i Luke, Maja ponovo pomrsila sve konce (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Anita Stanojlović izljubomorisala je Luki Vujoviću na Maju Marinković, nakon čega je došlo do žestoke svađe.

- Dođi dva minuta, neću da se tako ponašaš - rekao je Luka.

- Nećeš ni ti prema meni. Neću, kriv si - rekla je Anita.

pročitajte još

Ne skida pogled sa nje dok se presvlači: Asmin kao potčko legao u krevet u spavaćoj sobi samo da bi odmerio Maju (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Priprema mu hladnu osvetu: Aneli likuje nad Lukinim sunovratom, najavila pakao, a evo i kad (VIDEO)

- Ja ću izaći sad iz kreveta - rekao je Luka.

- Važi - rekla je Anita.

- Tako možeš sa nekim drugim, sa mnom si završila. Ovde je sad okrenuto kao da sam ja Maju komentarisao, a ja tebi ne okrećem priču ni za Filipa - rekao je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

SADA JE SVE JASNO! Maja izabrala između Asmina i Luke: Mića između redova shvatio istinu (VIDEO)

Domaći

Hitno oglašavanje Sandre Obradović: Nakon što je došlo do poljupca između Luke i Anite, izustila samo jedno

Domaći

Ipak nije pukla tikva! Lejdi Di objavila raskid veridbe, a sad otkrila u kakvom je odnosu sa verenikom (FOTO)

Zadruga

RAZOTKRIVENI: Terza i Dača ubeđeni u simpatije Anite i Luke, evo kako se oni pravdaju (VIDEO)

Domaći

Zavrtela repom! Maja izabrala između Asmina i Luke: Ovaj rasplet niko nije očekivao (VIDEO)

Zadruga

Pomrsila sve konce podelom: Zorica naletela ne žestoku osudu zbog poniženja Mikija Dudića, ovim potezom pokušala da se izvadi (VIDEO)