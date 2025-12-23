AKTUELNO

Volela bih da se ostvarim kao majka! Ivana Šopić u 2026. menja život iz korena: Želim veliko venčanje (VIDEO)

Voditeljka "Elite" Ivana Šopić s osmehom na licu ispraća još jednu uspešnu, produktivnu godinu u nizu, a za predstojeću ima velike želje koje se odnose na privatni život.

Iako se već dugo trudi da svoj privatni život drži dalje od očiju javnosti, lepa voditeljka je u razgovoru za "Premijeru" priznala da priželjkuje da se uda i postane majka.

- Kao i svaka romantična žena, uvek sam sanjala veliko venčanje, porodicu. Svakako bih volela u nekom momentu da se ostvarim kao majka, kad god to bilo. Naravno, ja ću čekati i biću strpljiva - kroz osmeh poručuje voditeljka i dodaje:

- To je jedino polje na kom smatram da se nisam ostvarila - rekla je ona pred kamerama Pinka.

Spremna sam za udaju

Ivana je letos gostovala u emisiji "Magazin in" Sanje Marinković, gde je otvoreno govorila o svojim željama za bračnim, porodičnim životom. Na pitanje voditeljke kakav joj je ljubavni CV, rekla je:

- Teško pitanje, ali da kažemo da je sadržajan jer sam bila u ozbiljnoj vezi još u srednjoj školi. Veruj mi da mi je samo da se skrasim i spremna sam za udaju - odgovorila je Šopićka, a potom dodala:

- Ovo je kao i oglas neki pošto sam spremna i na lojalnost, tako da mislim da će muškarci pasti na ovu moju laž - rekla je Ivana kroz smeh.

- Meni je bitno da moj muškarac ima mnogo iskustva i da nije željan nečega, pa da padne na prvi kamen već da je spreman da se skrasi - navela je voditeljka.

